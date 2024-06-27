أخبار الهلال اليوم | تحذير بشأن النخبة الآسيوية .. وخطوة لحل مشكلة "المملكة أرينا"

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم الخميس 27 يونيو 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم الخميس 27 يونيو 2024.

تحذير للهلال والنصر والأهلي .. عقوبات "مغلظة" للانسحاب من دوري النخبة الآسيوية!

وجه الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، تهديدًا للأندية التي تقرر الانسحاب من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، والتي تنطلق نسختها الأولى، بعد تعديل نظام المسابقات الآسيوية، بدءًا من الموسم الرياضي المُقبل. "اقرأ التفاصيل"

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"ثنائي الهلال الأسطوري أكبر دليل" .. عقبة تمنع احتراف سعود عبدالحميد في الدوري الإنجليزي

علق الإعلامي والقانوني الرياضي محمد الدويش، على أنباء احتراف سعود عبدالحميد، ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج". "اقرأ التفاصيل"

"أنا فشلت والهلال ليس على مستوى أندية إنجلترا!" .. ميتروفيتش يخرج عن صمته

اعترف النجم الصربي أليكساندر ميتروفيتش، مهاجم نادي الهلال السعودي، بـ"فشله الكبير" في بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024"، التي تستضيفها ألمانيا على أراضيها، في الفترة من 14 يونيو إلى 14 يوليو. "اقرأ التفاصيل"

لحل مشكلة ملعب الهلال .. تركي آل الشيخ يُعلن عن تطور جديد!

كشف تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه، عن تطور جديد سيحل أزمة ملعب المملكة أرينا الذي يستضيف مباريات نادي الهلال المحلية والخارجية. "اقرأ التفاصيل"

"كسرت شموخنا وجمهور الهلال ليس قدوة!" .. انقلاب على مسؤول الأهلي السابق بعد إشادته بالزعيم

فتح جمهور الأهلي السعودي وعدد كبير من الإعلاميين والنقاد المنتمين لهذا الكيان، النار على الأمير تركي العبدالله الفيصل، رئيس هيئة أعضاء شرف النادي سابقًا. "اقرأ التفاصيل"

يتفاوض مع عاشق رونالدو "الأرجنتيني" .. الهلال يبدأ في تنفيذ طلب جورج جيسوس

بدأ نادي الهلال في التحرك من أجل تنفيذ رغبة المدرب البرتغالي جورج جيسوس، وذلك بشأن تدعيمات الزعيم استعدادًا للموسم المقبل 2024-25. "اقرأ التفاصيل"