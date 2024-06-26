لحل مشكلة ملعب الهلال .. تركي آل الشيخ يُعلن عن تطور جديد!

خلال 50 يومًا فقط سيتم إنجاز مشروع جديد يخف الضغط عن المملكة أرينا

كشف تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه، عن تطور جديد سيحل أزمة ملعب المملكة أرينا الذي يستضيف مباريات نادي الهلال المحلية والخارجية.

وعانى الهلال الموسم الماضي بسبب انشغال ملعب المملكة أرينا باستضافة أحداث تخص موسم الرياض، وهو نفس الأمر الذي قد يُعطل الزعيم عن استضافة مبارياته في بداية موسم 2024-25.

ونشر تركي آل الشيخ عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، فيديو يظهر فيه بدء الأعمال في منشأة The Venue، الذي سيستضيف عليه نهائي كأس العالم للرياضات الإلكترونية.

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وعلق رئيس هيئة الترفيه قائلًا: "بدأت الأعمال في The Venue لإقامة نهائي كأس العالم للرياضة الإلكترونية، وسينتهي المبنى خلال 50 يومًا إن شاء الله، خلال مدة قياسية بأيدي سعودية وبتنفيذ شركة صلة المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة".

وأضاف: "وسيتم الاستفادة من المنشأة لإقامة أحداث كبيرة، وتخفيف الضغط على المملكة أرينا، وستكون متاحة لكل الوزارات والهيئات والقطاع الخاص للاستفادة منها وموقعها بجانب المملكة أرينا".

واختتم تركي آل الشيخ تغريدته قائلًا: "لم يتم هذا إلا بتوفيق من الله ومن ثم بدعم مولاي خادم الحرمين الشريفين حفظه الله، وبتوجيه سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء قائدنا الملهم وعراب الرؤية حفظه الله، عزيمة السعوديين لا حدود لها".