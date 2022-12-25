أخبار الهلال اليوم | تأكد غياب البليهي بالديربي .. وموقف ميسي

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 25 ديسمبر 2022

Shahid

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 25 ديسمبر 2022.

الهلال ينافس كبار أوروبا على ديلور عقب مشاكله في نيس

يفكر المهاجم الجزائري أندي ديلور، في الرحيل عن فريقه نيس الفرنسي، بسبب عدم وفاء جان بيير ريفيير رئيس النادي، بوعوده التي قدمها له، مما جعله يشعر بخيبة أمل. "اقرأ التفاصيل"

عودة دوري روشن السعودي.. تابعه على شاهد

"الهلال في كأس العالم بالملعب ولكن النصر شارك عبر مكتب"

حلل الإعلامي عبد الكريم حمد مشاركة الهلال المقبلة في كأس العالم للأندية وقارنها بمشاركة النصر في نفس البطولة بالماضي. "اقرأ التفاصيل"

سيدات الهلال ينتصرن على اليمامة في الدوري النسائي

حقق فريق سيدات نادي الهلال الفوز على اليمامة بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت بالجولة التاسعة، ضمن منافسات الدوري الممتاز السعودي للسيدات، على ملعب معهد إعداد القادة في الرياض. "اقرأ التفاصيل"

الهلال بعيدًا عن النصر.. قرعة كأس السوبر السعودي 2022-2023

أجريت قرعة كأس السوبر السعودي اليوم السبت، لتحديد مواجهتي نصف النهائي، بين الأربعة أندية المشاركة الهلال والفيحاء والاتحاد والنصر. "اقرأ التفاصيل"

ميسي إلى الهلال؟ وليد الفراج يعلن عن موعد انضمامه للدوري السعودي

كشف الإعلامي الرياضي وليد الفراج، عن موعد تواجد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى الدوري السعودي للمحترفين، بعد استفسار أحد متابعي برنامجه. "اقرأ التفاصيل"

تأكد غياب البليهي عن ديربي الرياض

تأكد غياب علي البليهي مدافع نادي الهلال، عن المشاركة في ديربي الرياض أمام النصر، في الجولة العاشرة ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين.

عودة دوري روشن السعودي.. تابعه على شاهد

ويخضع البليهي لجلسات علاجية ولياقية تحت إشراف الطبيب الإسباني خوان دوكي، بعد تعرضه لتمزق في العضلة الخلفية، خلال مشاركة مع منتخب السعودية في كأس العالم قطر 2022.

Shahid