أخبار الهلال اليوم | تأجيل مواجهة الفيحاء، وسبب وفاة يوسف السالم

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 13 فبراير 2023

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 13 فبراير 2023.

تأجيل مباراة الهلال والفيحاء

أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين موافقتها على طلب الهلال تأجيل مباراته أمام الفيحاء المقررة يوم الأربعاء القادم إلى موعد سيُحدد لاحقًا.

المصادر الإخبارية أكدت أمس تأجيل المباراة لمدة 24 ساعة لتُقام يوم الخميس لكن الجديد اليوم كان التأجيل إلى إشعار آخر.

الهلال كان قد طلب تأجيل المباراة ليتسنى له الاستعداد جيدًا لمواجهة شباب الأهلي دبي الإماراتي في دور الـ16 من دوري أبطال آسيا يوم الإثنين القادم.

الهلال يبدأ استعداداته لمباراة آسيا يوم الأربعاء القادم

منح رامون دياز المدير الفني للهلال اللاعبين راحة من التدريبات لمدة يومين بعد العودة من المغرب، وتقرر استئناف المران مساء الأربعاء القادم للاستعداد لمواجهة شباب الأهلي في دور الـ16 من دوري أبطال آسيا.

يُشار إلى أن الأدوار الإقصائية لمسار الشرق في دوري أبطال آسيا ستقام في قطر بدءًا من يوم الإثنين القادم.

آسيويًا .. الهلال الأكثر تسجيلًا في تاريخ مونديال الأندية

رفع الهلال رصيده من الأهداف في تاريخ كأس العالم للأندية إلى 17 هدفًا، رغم أن مشاركته الأخيرة كانت الثالثة له فقط في البطولة.

وتصدر الزعيم بذلك قائمة الأندية الآسيوية التي سبق وشاركت في البطولة من حيث عدد الأهداف.

الكشف عن سبب وفاة يوسف السالم

كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن أن التهاب في الرئة يقف خلف وفاة لاعب الهلال السابق يوسف السالم عن عُمر يناهز الـ37 عامًا.

الصحيفة أوضحت أن اللاعب الذي لعب لعدة أندية سعودية أصيب بالتهاب فيروسي حاد في الرئة نُقل على أثره إلى العناية المركزة لكن مشيئة الله كانت أقوى من جهد الأطباء لإنقاذ حياته.

هل هناك خلافات بين الهلال واتحاد الكرة؟

كشفت احتفالات الهلال بوصافة المونديال عن وجود خلافات مع اتحاد كرة القدم السعودي.

كيف ذلك؟ .. إنجاز الهلال في كأس العالم للأندية كشف خلافاته مع اتحاد الكرة

فييتو .. درس لجميع أندية الدوري السعودي

مقال يتحدث عن لوسيانو فييتو وكيف لقن أندية الدوري السعودي درسًا لا يُنسى.

الصبر مفتاح الفرج .. لوسيانو فييتو يُلقن الأندية السعودية درسًا لا يُنسى!