كيف ذلك؟ .. إنجاز الهلال في كأس العالم للأندية كشف خلافاته مع اتحاد الكرة

الهلال حقق إنجازًا تاريخيًا بالوصول بالحلول وصيفًا لمونديال الأندية

يبدو أن العلاقات بين الهلال وخاصة إدارته برئاسة فهد بن نافل واتحاد كرة القدم السعودي برئاسة ياسر المسحل ليست في أفضل حالاتها، هذا ما كشف عنه الإعلامي وليد الفراج مستدلًا عليه بردود فعل الأول عقب حلوله وصيفًا في كأس العالم للأندية.

الهلال حقق إنجازًا غير مسبوق في كرة القدم السعودية بإنهاء النسخة الأخيرة من مونديال الأندية، والتي اختتمت مساء أمس في المغرب، في المركز الثاني خلف ريال مدريد عقب الخسارة أمامه بنتيجة 5-3.

الإعلامي وليد الفراج سلط الضوء على عدم توجيه مسؤولي الهلال أي كلمة شكر لاتحاد الكرة عقب ذلك الإنجاز، سواء حين كانت البعثة في المغرب أو بعد العودة إلى الرياض مساء اليوم واستقبالها رسميًا من وزير الرياضة السعودي، الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، وإقامة حفل فني كبير للاحتفال بها بإشراف وزير الترفيه تركي آل الشيخ.

ووجه الفراج سؤالًا إلى الناقد الرياضي سامي الحريري حول تجاهل الهلال للاتحاد السعودي لكرة القدم وإن كان ذلك لوجود مشاكل بين الطرفين أو على الأقل عدم رضا من جانب النادي على الاتحاد.

الحريري لم ينف الأمر ولكنه أبدى رغبته في التقليل من الحديث عنه في ظل تلك الأجواء الاحتفالية، وأضاف حول سبب ما حدث "أعتقد أن الهلال لديه عتب على اتحاد الكرة بسبب توقيت إقامة بطولة السوبر السعودي تحديدًا".

أضاف "الهلال تعرض لضغط كبير في روزنامة المباريات وكان يأمل في عدم إقامة السوبر في ذلك التوقيت وقبل التوجه للمشاركة في مونديال الأندية، اللاعبون خاضوا المباراة أمام الفيحاء وعقولهم في المغرب وربما لو كان البطولة أقيمت في توقيت آخر لكانت من نصيب الهلال لا الاتحاد، مع كامل الاحترام والتقدير لإنجاز العميد واستحقاقه للفوز باللقب".

يُشار إلى أن الهلال خسر نصف نهائي كأس السوبر السعودي أمام الفيحاء، فيما تخطى الاتحاد النصر في مباراة مثيرة قبل أن يُتوج باللقب على حساب بطل كأس خادم الحرمين الشريفين.