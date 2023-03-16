أخبار الهلال اليوم | إيمليانو دياز يقود الزعيم أمام الاتفاق .. وموعد عودة موسى ماريجا

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم الخميس الموافق 16 مارس 2023

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الهلال السعودي اليوم الخميس، الموافق 16 مارس 2023، وما يدور حول الفريق.

من أجل النهائي الآسيوي؟ الكشف عن حقيقة تأجيل لقاء الهلال والاتحاد بكأس الملك

ضرب نادي الهلال موعدًا أمام الاتحاد في نهائي مبكر ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، وذلك بعد تأهل الفريقين إلى نصف نهائي البطولة، وبعدها انتشرت بعض الأنباء التي أكدت على أن الزعيم سيقوم بالمطالبة بالتأجيل. "اقرأ التفاصيل"

"على الهلال الاختيار .. إما كأس الملك أو الآسيوية"

اختبار صعب يدخل فيه نادي الهلال، بعد وصوله إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، ليواجه الاتحاد في مواجهة قوية للغاية، والتي ستأتي قبل أيام من مباراة نهائي دوري أبطال آسيا أمام أوراوا ريد الياباني. "اقرأ التفاصيل"

بعد ضغط المباريات .. المسابقات تحدد موقفها من تمديد دوري روشن

حددت لجنة المسابقات باتحاد الكرة السعودي موقفها، من تمديد دوري روشن للمحترفين مرة أخرى، وذلك رغم ضغط المباريات خلال الفترة المقبلة. "اقرأ التفاصيل"

"ما فعله محمد كنو مألوفًا .. لاعبو الهلال يحتاجون طبيبًا نفسيًا!"

أثار رد فعل محمد كنو لاعب وسط نادي الهلال غضب جماهير الهلال، بعد أن رفض مصافحة مدربه الأرجنتيني رامون دياز، خلال مباراة الفتح الأخيرة بكأس خادم الحرمين الشريفين. "اقرأ التفاصيل"

"لا أتمنى انضمام ميسي للهلال، النصر اكتسح كل شيء في أسبوعين"

الكثير من الأخبار ترددت خلال الساعات الماضية، حول اقتراب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي من الانتقال إلى نادي الهلال، في ظل الأنباء التي تحدثت عن تواجد والده في المملكة من أجل الاتفاق على عقده مع الزعيم. "اقرأ التفاصيل"

إيمليانو دياز يقود الهلال أمام الاتفاق في دوري روشن

أكدت صحيفة "الرياضية" على أن إيمليانو دياز نجل رامون المدير الفني للفريق، سيقود الهلال في مباراة الاتفاق، بالجولة 21 ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين.

وغادر رامون دياز إلى بلاده الأرجنتين، بعد تعرض نجله الثاني لحادث مروري، تسبب في وفاة زوجته.

موعد عودة ماريجا إلى التدريبات الجماعية

تحدد موعد عودة المالي موسى ماريجا مهاجم نادي الهلال، إلى التدريبات الجماعية للفريق، بعد أن اقترب من التعافي من الإصابة بالعضلة الخلفية، والتي تعرض لها خلال مباراة الدحيل القطري بدوري أبطال آسيا.

وأشارت صحيفة "الرياضية" إلى أن ماريجا سيعود للمشاركة مع الهلال خلال مباراة الخليج المقبلة، بالجولة 16 ضمن منافسات دوري المحترفين.