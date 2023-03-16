"على الهلال الاختيار .. إما كأس الملك أو الآسيوية"

هناك خيار ثالث أمام الهلال، هل يستطيع تنفيذه؟

اختبار صعب يدخل فيه نادي الهلال، بعد وصوله إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، ليواجه الاتحاد في مواجهة قوية للغاية، والتي ستأتي قبل أيام من مباراة نهائي دوري أبطال آسيا أمام أوراوا ريد الياباني.

يلعب الهلال نصف نهائي كأس الملك أمام الاتحاد يوم 23 أبريل المقبل، ثم نهائي دوري أبطال آسيا يوم 26 مباراة الذهاب، والعودة يوم 6 مايو والتي ستقام في اليابان.

وقال الرزيحان عبر برنامج "المنتصف": "الهلال ليس أمامه إلا خيارين، الأول هو التضحية بكأس آسيا، والثانية التضحية بكأس خادم الحرمين الشريفين، لأن جدول مبارياته مضغوط".

وأضاف: "هناك خيار ثالث أمام الهلال، وهو تأجيل مباراة الاتحاد بنصف نهائي كأس الملك، مراعاة لأنه سيشارك في نهائي دوري أبطال آسيا".

واختتم الرزيحان تصريحاته قائلًا: "إدارة الهلال قدمت طلبًا لتأجيل هذه المباراة، لأنه من الصعب اللعب أمام الاتحاد في نصف نهائي كأس الملك، وبعد 4 أيام نهائي دوري أبطال آسيا".