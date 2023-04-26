أخبار الهلال اليوم | إبطال مخطط إفساد النهائي الآسيوي وعلي البليهي يحرج مطرب نصراوي

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم الأربعاء الموافق الـ26 من أبريل 2023

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ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الأهلي السعودي اليوم الأربعاء، الموافق الـ26 من أبريل 2023، وما يدور حول الفريق.

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"الطقطقة" على الهلال في تويتر فقط! .. رابح صقر في موقف محرج أمام علي البليهي

يبدو أن ما يقوم به المطرب السعودي رابح صقر من "طقطقة" عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" على نادي الهلال، غير موجود خارج العالم الافتراضي! (طالع التفاصيل)

خوفًا من "المشجعين المزيفين" .. الهلال يفاجئ جماهيره قبل نهائي أوراوا

لن تترك إدارة الهلال السعودي برئاسة فهد بن نافل أي فرصة لإفساد نهائي دوري أبطال آسيا على جماهيرها، إذ اتخذت قرارًا صارمًا. (طالع التفاصيل)

ماريجا جاهز للنهائي

أكدت صحيفة "الرياضية" جاهزية المالي موسى ماريجا؛ لاعب الهلال، للمشاركة في ذهاب نهائي دوري الأبطال أمام أوراوا ريدز الياباني، المقرر إقامته في 29 من أبريل الجاري.

المالي كان قد تعرض للإصابة في 23 من الشهر الجاري خلال كلاسيكو الاتحاد في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، لكنها إصابة لا تدعو للقلق بحسب "الرياضية".

الاستقرار على الرباعي الآسيوي

أوضحت صحيفة "اليوم" أن الأرجنتيني رامون دياز؛ المدير الفني للهلال، استقر على الرباعي الأجنبي في قائمة نهائي دوري الأبطال.

ووقع اختيار دياز على الرباعي الكوري الجنوبي جانج هيون سو، البرازيلي ميشايل ديلجادو، النيجيري أوديون إيجالو والبيروفي أندريه كاريلو.

من هم؟ .. 6 هلاليين عاشوا مرارة الخسارة وحلاوة الفوز على أوراوا

الجيل الحالي للهلال عاش جل لاعبيه فرحة الفوز عام 2019 لكن قليل منهم فقط تذوق مرارة الخسارة في 2017.

هم تحديدًا 6 لاعبين سعوديين عاشوا مرارة الخسارة وحلاوة الفوز على أوراوا في نهائي دوري أبطال آسيا، ويستعدون الآن للمواجهة الثالثة أمامه، نستعرضهم معًا. (طالع التفاصيل)

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اشتكى نادي النصر قبل الديربي الأخير بأنه لم يحسب له ركلة جزاء في مبارياته ضد الهلال لما يُقارب الست سنوات، وفي نفس المُدة احتسب للزعيم ست ركلات جزاء وأضيف عليها ركلتي إيجالو ليصبح العدد ثماني ركلات جزاء. (طالع التفاصيل)

Shahid