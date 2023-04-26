"الطقطقة" على الهلال في تويتر فقط! .. رابح صقر في موقف محرج أمام علي البليهي

مدافع الهلال "طقطق" عليه، فخرج بتشبيه غريب لهزيمة النصر

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يبدو أن ما يقوم به المطرب السعودي رابح صقر من "طقطقة" عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" على نادي الهلال، غير موجود خارج العالم الافتراضي!

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وخلال احتفال الرياض بعيد الفطر المبارك، أقيم حفل لصقر حضره مدافع الهلال علي البليهي، المعروف بـ"طقطقته" المستمرة على النصراويين، وهو ما حدث ما قام به بالفعل مع الأول.

البليهي سأل صقر عن ميوله الكروية، ليرد الأخير: "نصراوي، لكن لست متعصبًا"، ليرد عليه لاعب الزعيم: "لذلك كنت تقول (سي سي سي)!"، في إشارة إلى أغنية صقر الشهيرة، التي ردد بها: "سي سي سي .. صو صو صو"، بجانب احتفال البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ نجم النصر، الشهير Siii.

لكن يبدو أن صقر أراد تجنب "طقطقة" جديدة من البليهي فبادر بتبرير هزيمة فريقه قبل أيام أمام الهلال، إذ واصل قائلًا: "هي كرة، الخسارة لا تغضب أحدًا، ألمانيا هزمت البرازيل بسباعية في كأس العالم".

جدير بالذكر أن الزعيم بكل ما يعانيه من ظروف صعبة وضغط مباريات نجح في الفوز أمام العالمي الأسبوع الماضي، بثنائية نظيفة، ضمن الجولة الـ25 من دوري روشن السعودي.

Shahid