أخبار الهلال اليوم | انسحاب الشهراني من سباق الرئاسة .. وعقبة أمام نيمار!

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم الخميس 15 يونيو 2023

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار نادي الهلال السعودي، اليوم الخميس 15 يونيو 2023، وكل ما يدور حول الفريق.

بعد تلقيه عرضًا من الهلال .. كولر يحدد موقفه من رحيل محمد عبد المنعم

أكدت تقارير صحفية خلال الفترة الماضية، عن تقديم نادي الهلال عرضًا مُغريًا إلى المدافع المصري محمد عبد المنعم لاعب النادي الأهلي، من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. "اقرأ التفاصيل"

حول أنظاره إلى توتنهام .. نجم جديد يدخل خطط الهلال لتعويض خيبة ميسي

ما زالت محاولات نادي الهلال جارية، من أجل التعاقد مع جناح مميز، يستطيع تعويض فشل صفقة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي رفض عرض الزعيم وفضّل الانتقال إلى إنتر ميامي الأمريكي خلال صيف 2023. "اقرأ التفاصيل"

ليس جوندوان أو محرز .. نجم مانشستر سيتي على رادار الدوري السعودي

تستهدف الأندية السعودية عددًا من نجوم الدوريات العالمية، حيث اهتمت بأكثر من نجم في صفوف مانشستر سيتي الإنجليزي، من أجل التعاقد معهم لتدعيم صفوف أندية دوري روشن السعودي في صيف 2023. "اقرأ التفاصيل"

بعد لقاء فهد بن نافل .. عقبة أخيرة أمام انتقال نيمار إلى الهلال

سرع نادي الهلال، من مفاوضاته مع الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، جناح باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال اليومين الماضيين؛ لضمه إلى صفوفه في الميركاتو الصيفي الحالي. "اقرأ التفاصيل"

بسبب ميسي .. اقتراح هلالي سيكبد رعاة إنتر ميامي خسائر بالملايين

يبدو أن جماهير الهلال لا تستطيع أن تنسى رفض النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي تمثيل فريقها بداية من الموسم المقبل، وتفضيله عرض إنتر ميامي الأمريكي على عرض الزعيم، لتستهدف هذه المرة معاقبة ناديه الجديد. "اقرأ التفاصيل"

سعيد الشهراني ينسحب من انتخابات الهلال ويدعم فهد بن نافل

أعلن سعيد الشهراني المرشح على رئاسة نادي الهلال، عن انسحابه من السباق على كرسي رئاسة الزعيم، بسبب ضيق الوقت لاستعدادات الموسم القادم، وعدم التأثير على سير وخطط النادي وتعاقداته.

وأعلن الشهراني عن دعمه للإدارة الحالية برئاسة فهد بن نافل، مؤكدًا على أنهم يمتلكون الخطة الجاهزة لهذا الموسم بكل تفاصيله.