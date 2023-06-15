بعد لقاء فهد بن نافل .. عقبة أخيرة أمام انتقال نيمار إلى الهلال

تطورات مثيرة في مفاوضات نادي الهلال مع نيمار دا سيلفا جونيور

سرع نادي الهلال، من مفاوضاته مع الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، جناح باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال اليومين الماضيين؛ لضمه إلى صفوفه في الميركاتو الصيفي الحالي.

نيمار أصبح على رأس قائمة الزعيم الهلالي؛ بعد رفض الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، الانضمام إلى الفريق الأول لكرة القدم، مقابل راتب سنوي تاريخي يتراوح بين 400 و500 مليون يورو.

وفي هذا السياق.. كشفت صحيفة "توتو سبورت"، عن سفر فهد بن نافل، رئيس نادي الهلال المنتهية ولايته، والمرشح في الانتخابات الحالية، في جولة إلى أوروبا؛ للتفاوض مع عدد من اللاعبين، في مقدمتهم نيمار.

وأشارت الصحيفة، إلى أن الهلاليين عرضوا على الساحر البرازيلي، راتبًا سنويًا يُقدر بـ200 مليون يورو؛ وهو ما يُمكن أن يقنع اللاعب في النهاية؛ خاصة مع قرار باريس سان جيرمان، بالاستغناء عنه.

وأكدت على أن العقبة الأخيرة الآن أمام انتقال نيمار دا سيلفا جونيور، إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال؛ هي انتظار اللاعب اتصالًا من الولايات المتحدة الأمريكية؛ حيث يرغب في الانضمام إلى ميسي هناك.

جدير بالذكر أن نيمار صرح في وقتٍ سابق، أن العديد من نجوم العالم سيذهبون إلى الدوري الأمريكي؛ بعد انتقال الأسطورة الأرجنتينية إلى إنتر ميامي، في الصيف الحالي.