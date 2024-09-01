أخبار الهلال اليوم | كواليس "زلزال" متعب الحربي، والاقتراب من موهبة إسبانية

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 1 سبتمبر 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 1 سبتمبر 2024.

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هجوم جم من مسؤول أسبق في الهلال على جماهير القلعة الزرقاء..

الموضوع يُستكمل بالأسفل

اللاعب بطل حالة كبيرة من الجدل في كرة القدم السعودية

ميركاتو السعودية .. خيبة أمل أم هدوء منطقي؟

النصر يكشف حقيقة الصفقة الجدلية..

كيف حدث التحول المفاجئ في صفقة ظهير الشباب؟

"وقع لناديين في آن واحد" .. مفاجأة كبرى عن صفقة ظهير الشباب

هل الهلال متوغل في النصر؟ المدير التنفيذي يرد..

الهلال على مشارف صفقة مهمة بشأن بند مواليد 2003 فيما بعد..

تعرف على موعد قرعة مونديال الأندية..

الميركاتو الصيفي يغلق أبوابه في 2 سبتمبر..

تعرف على تفاصيل غير متوقعة في صفقة متعب الحرب

تعرف على جميع التحركات الرسمية للهلال في سوق الانتقالات الصيفية 2024، ومن يتم التعاقد معهم لدعم الزعيم؟

أزمة كبرى..

تعرف على تفاصيل صفقة ليوناردو والهلال