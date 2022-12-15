أخبار الهلال اليوم | المشاركة في كأس العالم .. ومناورة أمام الشباب

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم الخميس 15 من ديسمبر 2022

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الهلال السعودي اليوم الخميس، الموافق 15 من ديسمبر 2022، وما يدور حول الفريق، خلال فترة توقف دوري روشن حاليًا..

"فيفا يعلنها: الهلال يشارك في كأس العالم للأندية ممثلًا عن آسيا"

يعلن جياني إنفانتينو؛ رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن مشاركة نادي الهلال في النسخة القادمة من بطولة كأس العالم للأندية، ممثلًا عن قارة آسيا. "اقرأ التفاصيل"

ريال مدريد وبيتيس يرفضان الهلال ويختاران النصر!

كشف الإعلامي الرياضي طارق سعد، عن رفض ناديي ريال مدريد وريال بيتيس، خوض تدريباتهم على ملعب نادي الهلال، وذلك خلال فترة تواجدهما في شهر يناير المقبل، للمشاركة في السوبر الإسباني. "اقرأ التفاصيل"

الهلال يخوض مناورة أمام فريق الشباب

يستعد فريق نادي الهلال، لعودة منافسات دوري روشن للمحترفين، وذلك بإقامة مناورة على كامل الملعب، ضد فريق الهلال تحت 19 سنة.

وشهدت التدريبات الجماعية عودة الحارس محمد العويس، بعدما أنهى برنامجه التأهيلي، وذلك قبل مواجهة الباطن بالجولة التاسعة ضمن منافسات الدوري.