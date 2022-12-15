ريال مدريد وبيتيس يرفضان الهلال ويختاران النصر!

جميع فرق السوبر الإسباني ستدرب على ملاعب النصر

كشف الإعلامي الرياضي طارق سعد، عن رفض ناديي ريال مدريد وريال بيتيس، خوض تدريباتهم على ملعب نادي الهلال، وذلك خلال فترة تواجدهما في شهر يناير المقبل، للمشاركة في السوبر الإسباني.

ومن المقرر أن يشارك ريال مدريد وبرشلونة، وريال بيتيس وفالنسيا، في بطولة كأس السوبر الإسباني، والتي ستقام في الرياض خلال الفترة من 11 إلى 15 يناير المقبل.

وكتب سعد عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي تغريدة، يكشف فيها عن رفض ناديي ريال مدريد وبيتيس التدرب على ملعب الهلال، واختاروا ملعب نادي النصر.

وجاء نص ما كتبه سعد كالآتي: "ريال مدريد وريال بيتيس يرفضان التدريبات على ملعب نادي الهلال، استعدادًا للسوبر الإسباني 11-15 يناير".

وتابع: "ومن المقرر أن تكون تدريبات الأندية الأربعة على استاد الأمير فيصل بن فهد، وملعب الأمير عبد الرحمن بن سعود بمقر نادي النصر، بينما ستُلعب المباريات على ستاد الملك فهد الدولي".