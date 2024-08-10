أخبار الهلال اليوم | طلبات الشباب للتنازل عن الحربي للزعيم .. واستهداف لاعب باريس سان جيرمان!

نُقدم لكم أبرز أخبار نادي الهلال اليوم السبت 10 أغسطس 2024م

ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار نادي الهلال السعودي، اليوم السبت 10 أغسطس 2024م، وما يدور حول الفريق.

بعد نيمار .. السعودية تفتح خزائنها للتعاقد مع نجم جديد من باريس سان جيرمان

في صيف العام الماضي.. دفعت المملكة العربية السعودية، مبلغًا يُقدر بـ90 مليون يورو تقريبًا، لشراء عقد الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، من فريق العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان. "اقرأ التفاصيل"

فيديو | تصدى للكرة بسهولة .. مهاجم نيوم يفاجئ رومارينيو وسلمان الفرج بقدراته كحارس مرمى!

وكأن تمريرة البرازيلي رومارينيو وتسديدة سلمان الفرج، لا تكفيان لتوجيه كرة قوية نحو الشباك، بعدما قام أحد لاعبي فريق الكرة بنادي نيوم، بمفاجأة الثنائي خلال تدريبات الفريق، مساء اليوم (الجمعة). "اقرأ التفاصيل"

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"أي لاعب في الهلال يتمنى الانتقال إلى النصر" .. إعلامي يفاجئ جماهير الزعيم ويكشف سر مقولته!

أطلق الإعلامي الرياضي بندر الدبيخي، تصريحًا مثيرًا للجدل، بقوله إن أي لاعب في الهلال، يتمنى الانتقال إلى صفوف النصر، في تلك الفترة. "اقرأ التفاصيل"

"أمر غير معقول!" .. طلبات الشباب لـ"بيع" متعب الحربي إلى الهلال

كشف الإعلامي الرياضي حامد القرني، عن طلبات نادي الشباب السعودي؛ لـ"بيع" عقد الظهير الأيسر الشاب متعب الحربي، إلى عملاق الرياض الهلال. "اقرأ التفاصيل"

فيديو | طُردت من الأولمبياد لجرأتها الزائدة .. خيانة جديدة ستحرم نيمار من أغلى ما يملك!

هل ما زال يصدمكم خبر خيانة نيمار لخطيبته برونا؟ الأمر لكثرة ما تكرر في الأعوام الأخيرة بات هو السائد في هذه العلاقة الغريبة. "اقرأ التفاصيل"