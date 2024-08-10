فيديو | طُردت من الأولمبياد لجرأتها الزائدة .. خيانة جديدة ستحرم نيمار من أغلى ما يملك!

ورطة جديدة في الحياة الشخصية للنجم البرازيلي

هل ما زال يصدمكم خبر خيانة نيمار لخطيبته برونا؟ الأمر لكثرة ما تكرر في الأعوام الأخيرة بات هو السائد في هذه العلاقة الغريبة.

كيف لا وخطيبته قد سمحت له بخيانتها ضمن إطار واضح لا يجب أن يشذ عنه، حيث جعلت هذه الخطوة مسموحًا بها ولكن بشروط.

ربما تعلم برونا أن حبيبها لا يُمكن أن يلتزم بعلاقة واحدة، فاستسلمت لمصيرها مع رجل متعدد العلاقات، لكن بالتأكيد لم يتبادر لذهنها أنه سيخونها مع هذه المرأة بالتحديد!

نحن هنا نتحدث عن لوانا ألونسو، السباحة الباراجوانية التي أثارت حالة من الجدل خلال أولمبياد باريس 2024، وسبق أن كشفت في 2022 عن علاقتها مع نيمار ومحاولة نجم الهلال للتواصل معها..