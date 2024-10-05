أخبار الهلال اليوم | إشارة تحذير إلى الأهلي .. ونيمار يرفض عرض "الجولة الثقافية"

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم السبت 5 أكتوبر 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم السبت 5 أكتوبر 2024.

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الأهلي يتحفز لتحطيم سلسلة الهلال الذهبية بمطرقة إيفان توني!

رفع النادي الأهلي السعودي راية التحدي في وجه الهلال وجماهيره، قبل ساعات من الكلاسيكو المرتقب بين الفريقين في دوري روشن. "اقرأ التفاصيل"

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مجاملة الحكام للهلال؟ .. إعلامي سعودي يستعين برقم قياسي صادم للنصر في دوري روشن!

ألمح الإعلامي السعودي محمد الزيدي، إلى أن النصر من أكثر الأندية التي تستفيد من التحكيم، متحدثًا عن رقم قياسي مسجل باسم العالمي في هذا الشأن. "اقرأ التفاصيل"

"علمناهم من هو الزعيم" .. الهلال يقهر الاتحاد خارج المستطيل الأخضر ويتحدى النصر!

وجه أحمد البخيت، لاعب فريق الكرة الطائرة بنادي الهلال، رسالة شديدة اللهجة، ردًا على تقليل البعض من اسم الزعيم قبل مباراته أمام الاتحاد في الدور نصف النهائي من دورة الألعاب الآسيوية. "اقرأ التفاصيل"

GOAL

"جدة كذا هلال وبحر" .. الهلال يرسل إشارة تحذير للأهلي قبل الكلاسيكو!

تترقب جماهير الكرة السعودية، مساء اليوم السب على ملعب "الجوهرة المشعة" في مدينة جدة، مواجهة نارية بين الأهلي وضيفه الهلال، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري السعودي للمحترفين. "اقرأ التفاصيل"

إدوارد ميندي يعترف بـ"فشل مهمته" قبل كلاسيكو الهلال .. وإدارة "الجوهرة" تمنع جماهير الأهلي من هذا الأمر!

علق السنغالي إدوارد ميندي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السعودي، على "غيابه" عن كلاسيكو المملكة الكبير أمام عملاق الرياض الهلال. "اقرأ التفاصيل"

فيديو | كانسيلو "يهرب" من تصرفات محمد كنو في طائرة الهلال .. ونيمار يرفض عرض "الجولة الثقافية"

شهدت رحلة نادي الهلال إلى مدينة جدة، استعدادًا لمواجهة الأهلي، موقفًا طريفًا بين البرتغالي جواو كانسيلو والسعودي محمد كنو، ثنائي الفريق الأول لكرة القدم. "اقرأ التفاصيل"