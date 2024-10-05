هل يكرس الزعيم العقدة؟

تترقب جماهير الكرة السعودية، مساء اليوم السب على ملعب "الجوهرة المشعة" في مدينة جدة، مواجهة نارية بين الأهلي وضيفه الهلال، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري السعودي للمحترفين.

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ويدخل الهلال اللقاء وهو على قمة جدول ترتيب الموسم برصيد 15 نقطة، بعد تحقيق العلامة الكاملة من 5 انتصارات، بينما يأتي الأهلي في المركز التاسع برصيد 7 نقاط.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الحساب الرسمي لنادي الهلال على منصة "X" (تويتر سابقًا)، نشر مقطع فيديو تحفيزي للجماهير الزرقاء قبل مباراة الأهلي، مع تعليق: "جدة كذا هلال وبحر"، في إشارة إلى سيطرة الزعيم على المواجهات المباشرة مع فرق المحافظة الساحلية.

واستعرض الفيديو لقطات مختلفة لتفوق الهلال على الأهلي، كان أبرزها احتفال المهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش، نجم الهلال وهداف دوري روشن السعودي، بهدفه في مرمى الأهلي على نفس الملعب (الجوهرة المشعة) في مباراة الدور الثاني من الموسم الماضي، والتي حسمها الزعيم (2-1).

ويسعى الهلال الليلة لترسيخ عقدة مباريات الدور الأول للأهلي، حيث لم يفز عملاق جدة منذ 10 ديسمبر 2015، على الزعيم ولا مرة.

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ويرجع آخر انتصار للأهلي على الهلال في كلاسيكو الدور الأول من الدوري، قبل 9 أعوام، ووقتها فاز الراقي (2-1) بثنائية حسين المقهوي ومهند عسيري، بينما سجل كارلوس إدواردو، هدف الزعيم.

وبخلاف ذلك، تقابل الفريقان منذ ذلك الحين في كل المواسم اللاحقة، عدا الموسم الذي هبط فيه الأهلي للدرجة الأولى، وكانت الغلبة للهلال أو التعادل على أقصى تقدير كأفضل نتيجة حققها الراقي في كلاسيكو الدور الأول.