أخبار الهلال اليوم | الاستعداد للنهائي الآسيوي .. والمفاضلة بين ثنائي قبل لقاء الاتفاق

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم الجمعة الموافق 17 مارس 2023

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الهلال السعودي اليوم الجمعة، الموافق 17 مارس 2023، وما يدور حول الفريق.

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فؤاد أنور والهارب والأنيق .. أشهر ناكري المعروف في كرة القدم

فؤاد أنور اسم يحضر ضمن المواضيع الأكثر تداولًا في المملكة السعودية خلال الأيام الماضية، والتهمة "ناكر المعروف".. "اقرأ التفاصيل"

بعد واقعة لقاء الفتح .. الهلال يتخذ قراره بشأن محمد كنو

حسمت إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل قرارها، بشأن محمد كنو لاعب وسط الفريق، بعد الواقعة التي قام بها خلال مباراة فريقه الأخيرة أمام الفتح، في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين. "اقرأ التفاصيل"

شماتة جمهور الهلال في وليد معاذ والأهلي الضحية .. فما القصة؟

يقع وليد معاذ؛ رئيس الأهلي السعودي، تحت مقصلة جمهور الهلال حاليًا، ويتصدر اسمه حديث الزعماء، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر". "اقرأ التفاصيل"

الهلال يبدأ الاستعداد لنهائي دوري أبطال آسيا

بدأ نادي الهلال الاستعداد لمعسكر الفريق في اليابان استعدادًا لمباراة نهائي دوري أبطال آسيا، أمام أوراوا ريد الياباني.

وأشارت صحيفة "الرياضي" إلى أن نادي الهلال قامت بإرسال المدير التنفيذي لكرة القدم فهد المفرج إلى اليابان، من أجل إنهاء متطلبات الفريق من ملاعب تدريب وسكن قبل مواجهة أوراوا ريد.

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دياز يفاضل بين البريك والدوسري

يفاض المدرب المساعد إيمليانو دياز، القائم بأعمال المدير الفني، بين الثنائي ناصر الدوسري ومحمد بريك، من أجل الزج بأحدهما في مركز الظهير الأيسر في مباراة الاتفاق المقبلة.

ويرغب دياز تعويض غياب حمد اليامي الذي تعرض للإصابة في عضلة الفخذ، عن طريق الدفع بالبريك أو الدوسري، خلال لقاء الاتفاق بالدولة 21 ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين.

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