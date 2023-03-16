شماتة جمهور الهلال في وليد معاذ والأهلي الضحية .. فما القصة؟

رئيس الأهلي هو حديث الساعة بين الهلاليين حاليًا

يقع وليد معاذ؛ رئيس الأهلي السعودي، تحت مقصلة جمهور الهلال حاليًا، ويتصدر اسمه حديث الزعماء، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

الهلاليون شامتون في معاذ، ويرددون "كما تدين تدان"، بعد قرار فيفا بحرمان الأهلي من التعاقدات لفترتي تسجيل، الذي خرج اليوم الخميس، في قرار نهائي غير قابل للاستئناف.

وتأتي الشماتة الهلالية بداعي أن وليد معاذ كان نائبًا لرئيس غرفة فض المنازعات التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، التي أصدرت قرارها في قضية اللاعب محمد كنو، بحرمان الزعيم من التعاقدات لفترتين وإيقاف اللاعب أربعة أشهر مع تغريمه هو وناديه، في ليلة عيد الفطر المبارك العام الماضي.

المشكلة بالنسبة للهلاليين ليس فقط العقوبة، إنما كذلك في توقيتها، وكونها خرجت ليلة العيد، مع ضيق الوقت في طلب النادي للتدابير الوقتية.

جدير بالذكر أن الأهلي تعاقد مع الثلاثي عبد الله عطيف، سميحان النابت وفهد الرشيدي، على أن ينضموا للفريق في الصيف المقبل، لكن قرار فيفا يعني إلغاء عقود الثلاثي.