أخبار الهلال اليوم | استهداف نجم لاتسيو .. وإغراء الأهلي لضم نجمه

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم الأربعاء 14 يونيو 2023

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار نادي الهلال السعودي، اليوم الأربعاء 14 يونيو 2023، وكل ما يدور حول الفريق.

"أجندات قذرة" .. ثورة هلالية وأهلاوية ضد مرشحي الرئاسة

لا يقدر الجمهور على انتظار قرارات الجمعية العمومية للأندية بشأن انتخابات مجالس الإدارات الجديدة، وهب الهلاليون والأهلاويون في ثورة ضد مرشحي الرئاسة. "اقرأ التفاصيل"

الهلال يغري الأهلي بـ"أغلى صفقة في تاريخه" لضم نجمه

فتح نادي الهلال خزائنه؛ للتعاقد مع صفقة كبرى، خلال الميركاتو الصيفي الحالي، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد 2023-2024. "اقرأ التفاصيل"

10 نجوم يتنافسون على عرش ليونيل ميسي في الهلال .. نيمار أبرزهم واسم إسباني أغربهم

رفض أن يكون ملكًا متوجًا على عرش الهلال، وفضل الانتقال إلى الملاعب الأمريكية، بعيدًا عن الأضواء؛ هكذا قرر الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، خلال الأيام القليلة الماضية. "اقرأ التفاصيل"

رفضه سابقًا وشكك بنزاهة بطولاته .. أندرسون تاليسكا يتغزل في الهلال الآن فهل يخطط لشيء ما؟

لم يكن أحد يتخيل أن يتغزل البرازيلي أندرسون تاليسكا، نجم نادي النصر، في الهلال؛ رغم كل الأزمات السابقة بينهما، سواء داخل المستطيل الأخضر أو خارجه. "اقرأ التفاصيل"

طلب روميلو لوكاكو غير المنطقي يدفع الهلال لاتخاذ قرار مفاجئ!

دخل نادي الهلال في مفاوضات خلال الفترة الماضية، مع المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو لاعب إنتر ميلانو الإيطالي، المعار من صفوف تشيلسي الإنجليزي، للحصول على خدماته خلال صيف 2023. "اقرأ التفاصيل"

الهلال يستهدف نجم لاتسيو

كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، عن استهداف نادي الهلال التعاقد مع الإسباني لويس ألبيرتو لاعب نادي لاتسيو الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت الصحيفة أن الهلال يُريد ضم ألبيرتو مقابل 15 مليون يورو، وأن العقد سيكون مدته 5 سنوات مقبلة، وراتب سنوي قدره 8 ملايين يورو حال موافقته.