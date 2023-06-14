رفضه سابقًا وشكك بنزاهة بطولاته .. أندرسون تاليسكا يتغزل في الهلال الآن فهل يخطط لشيء ما؟

بعد حرب دامت عامين، أندرسون تاليسكا يصالح نادي الهلال وجماهيره بتصريحات مثيرة

لم يكن أحد يتخيل أن يتغزل البرازيلي أندرسون تاليسكا، نجم نادي النصر، في الهلال؛ رغم كل الأزمات السابقة بينهما، سواء داخل المستطيل الأخضر أو خارجه.

تاليسكا انضم إلى النصر في صيف 2021، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي جوانجزو إيفرجراند الصيني، رغم اتفاقه في البداية مع الزعيم الهلالي.

وبمجرد الإعلان عن صفقة انضمامه إلى قلعة العالمي، سخر النجم البرازيلي من الهلال؛ بالقول: "هاهاها.. أنا نصراوي"، كما شكك فيما بعد بنزاهة بطولات الزعيم، عندما اتهمه بالحصول على دعم تحكيمي خاص.

لكن الآن وفي أحدث ظهور له مع "Fora do Jogo"، تغزل تاليسكا بنادي الهلال ومستواه في النسخة الأخيرة من بطولة كأس العالم للأندية؛ قائلًا: "لقد رقصوا فلامنجو البرازيلي حرفيًا".

جماهير الهلال تفاعلت مع تصريحات أندرسون تاليسكا، معتبرين أنها محاولة من اللاعب؛ للانضمام إلى صفوف فريقهم، وندمه على رفضه سابقًا، خاصة في ظل رغبته في الرحيل عن نادي النصر؛ على حد وصفهم.

وتساءل عشاق الهلال فيما بينهم، عن مدى إمكانية مسامحة تاليسكا، على ما فعله مع الزعيم سابقًا، وأن يتم ضمه الآن، خاصة أن الفريق في حاجة إلى لاعب بإمكانياته.

بينما وجه آخرون، رسالة إلى نجم نادي النصر، بأن ينسى حلم الانضمام إلى نادي الهلال؛ خاصة أن الفريق الأول لكرة القدم، لا يرغب في خدماته.

جدير بالذكر أن نادي الهلال، فاز على فلامنجو (3-2)، في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2022، قبل الهزيمة أمام ريال مدريد الإسباني، والحصول على المركز الثاني في البطولة.