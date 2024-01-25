أخبار النصر اليوم | الإدارة تبحث عن طائرة في الصين، والرد على الساخرين

النصر يبحث عن طائرة تُعيده للرياض

أفادت صحيفة الرياضية السعودية أن لويس كاسترو المدير الفني للنصر يريد العودة إلى الرياض واستكمال التدريبات هناك بدلًا من البقاء في الصين حتى 29 يناير الجاري، وذلك بعد إلغاء المباراتين الوديتين هناك بسبب تعرض كريستيانو رونالدو للإصابة.

إدارة النادي تكثف مساعيها للبحث عن طائرة خاصة تُعبد الفريق من مدينة شينزين الصينية في أقرب وقت ممكن.