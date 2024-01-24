"أملك معلومات تدين مسؤولين كبار في النادي" .. نجم النصر السابق يفجرها

نجم النصر السابق يفجر مفاجآت بالجملة

SHAHID

فجّر النجم الأوزباكي جلال الدين ماشاريبوف، مفاجآت من العيار الثقيل، عن "علاقته" مع نادي النصر السعودي، وأعضاء مجلس إدارته.

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ماشاريبوف لعب في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، في الفترة من 2021 إلى 2023؛ مسجلًا 4 أهداف وصانعًا 8 آخرين، خلال 45 مباراة رسمية في مختلف المسابقات.

وعن ذلك يقول النجم الأوزباكي في تصريحات مع برنامج "رياضة سكوب": "كنت أشعر بسعادة كبيرة للغاية، أثناء فترة تواجدي في نادي النصر".

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وأشار ماشاريبوف، إلى أن علاقة مسؤولي النادي معه، تغيرت مع بداية عام 2023؛ بعد التعاقد مع الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، وبدء توافد النجوم العالميين، إلى الملاعب السعودية.

وأضاف: "آخر 6 أشهر لي في النادي كانت محبطة للغاية.. مشكلتي أنني لم أذهب إلى الكاميرات، وأقوم بتقبيل شعار النصر أو إظهار حبي للجماهير".

وكشف جلال الدين ماشاريبوف، عن أنه حصل على بعض المعلومات والحقائق من داخل النصر، من أشخاص وصفهم بـ"الطيبين"، ضد المسؤولين في النادي.

وزعم ماشاريبوف، أن هذه المعلومات والحقائق التي وصلت إليه، تدين القيادات العليا في النصر بـ"ارتكاب سلوكيات سيئة"؛ قائلًا: "إذا تحدث وكشفت عنها، هناك العديد من الأشخاص الطيبين، سيخسرون وظائفهم".

SHAHID