أخبار النصر اليوم | وعد لويس كاسترو للاعبين، والرد على عروض آدم

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 7 يوليو 2023

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 7 يوليو 2023.

عروض عديدة لعبد الفتاح آدم والنصر يؤجل قراره

تلقى عبد الفتاح آدم مهاجم النصر العديد من العروض السعودية للانتقال من ناديه لعدم حصوله على فرصة اللعب، وتُعد أندية الفتح والتعاون والرائد والفيحاء وأبها والخليج وضمك أبرز المهتمين بالمهاجم المرتبط مع ناديه بعقد يمتد حتى صيف 2024.

صحيفة الرياضية السعودية أوضحت أن الإدارة النصراوية أجلت الرد على تلك العروض حتى تتسلم التقرير الفني من لويس كاسترو بعد مشاهدته للاعبين على أرض الملعب، حيث ترغب في تواجد اللاعب معه في المعسكر الإعدادي لمتابعته عن قرب قبل اتخاذ القرار المناسب.

كاسترو يعد اللاعبين: الفرصة متاحة للجميع

وعد لويس كاسترو المدير الفني الجديد للنصر اللاعبين بالحصول على فرصة جيدة للتعبير عن قدراتهم، وذلك خلال حديثه معهم بعد إعلان التعاقد معه رسميًا مساء أمس الخميس.

صحيفة الرياضية نقلت عن المدرب قوله للاعبين "“الفرصة متاحةٌ أمام الجميع.. المرحلةُ المقبلةُ شاقةٌ.. عليكم التحلّي بالصبر"، وذلك قبل انطلاق المران الصباحي يوم أمس في البرتغال.

ثلاثي النصر يلتحق بالمعسكر الأسبوع القادم

انطلق يوم أمس معسكر النصر الإعدادي للموسم الجديد في البرتغال تحت قيادة المدرب الجديد لويس كاسترو.

ومن المقرر أن ينضم الثلاثي كريستيانو رونالدو ومارسيلو بروزوفيتش ونواف العقيدي للمعسكر الأسبوع القادم، حيث امتدت إجازة الثنائي الأول بسبب تواجدهما مع منتخب بلادهما في أيام فيفا، فيما مُنع الثالث من ركوب الطائرة مع الفريق لخضوعه لجراحة في أذنه.

الجديد في صفقة انتقال النجم المغربي إلى النصر.



حارس مرمى مانشستر يونانيتد المرشح للانتقال للنصر يُعلق على الأمر.

