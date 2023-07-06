"مهرج وكرة".. أول رد فعل من دي خيا عن طرد تين هاج له وانضمامه إلى النصر!

ماذا يعني الحارس الإسباني؟

تتواصل حالة الجدل بشأن مستقبل الإسباني دافيد دي خيا في مانشستر يونايتد، خصوصًا في ظل تناثر الأقاويل حول رغبة إريك تين هاج مدرب يونايتد في ضم الحارس أندريه أونانا إلى صفوف الشياطين الحمر.

يأتي هذا في ظل رغبة أخرى من النصر السعودي في ضم دي خيا، بينما رفض دي خيا التعقيب طيلة الفترة الماضية على تلك التقارير.

إلا أن الحارس الإسباني لم يمكث كثيرًا دون تلميح، إذ فضل أن يجعل وسائل التواصل الاجتماعي مكانًا لأول تعقيب على تقارير الرحيل عن يونايتد.

لكن هذا التعقيب لم يكن واضحًا إلى درجة كبيرة، إذ نشر صورة مهرج يلعب بالكرة، ما ترك الجماهير دون فهم حقيقي لمضمون ما يقول دي خيا.

لكن كثيرًا من جماهير يونايتد آثرت أن تطالب دي خيا بالبقاء في صفوف مانشستر، والبعض ألمح إلى أن دي خيا يقوم بمداراة مشاعره حيال رغبة تين هاج في رحيله عن الفريق.