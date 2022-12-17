أخبار النصر اليوم | نقل مواجهة العدالة، وتاليسكا يخلف حمدالله

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 17 ديسمبر 2022

Shahid

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 17 ديسمبر 2022.

جارسيا: لا أفكر بالهلال، بل بالعدالة

أبدى رودي جارسيا المدير الفني للنصر رضاه وسعادته بالفوز الكبير على الرائد (4-1) في الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي يوم أمس.

وأكد المدرب أنه يستعد حاليًا لمواجهة العدالة في الكأس لا الهلال في الدوري، وأضاف في تصريحات نقلتها صحيفة الرياضية "هدفنا الأول الانتصار على العدالة في مباراة كأس الملك، وهناك وقت لنتكلم عن المباريات الأخرى".

عودة دوري روشن السعودي.. تابعه على شاهد

تابع "صحيح أننا كنا مهزومين بهدف دون مقابل، ولكن استطعنا تعديل النتيجة قبل نهاية الشوط الأول، وقلب الموازين في الشوط الثاني وكنا سريعين وسجلنا أربعة أهداف".

وأتم جارسيا حديثه بعد اللقاء بالتأكيد على أن النصر يمتلك أفضل وأقوى خط هجوم في الدوري السعودي

تاليسكا يخلف حمدالله

تقدم تاليسكا مهاجم النصر لصدارة قائمة هدافي الدوري السعودي هذا الموسم بـ8 أهداف بعد ثلاثيته أمس أمام الرائد.

تاليسكا خلف المغرب عبد الرزاق حمدالله، إذ كان آخر هاتريك سجله أحد لاعبي النصر هو مهاجم الاتحاد الحالي في مرمى التعاون موسم 2020-2021.

نقل مباراة النصر والعدالة لملعب آخر

كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن اتجاه لجنة المسابقات لنقل مباراة النصر والعدالة المقررة الأربعاء القادم في دور الـ16 من كأس الملك من ملعب مرسول بارك إلى ملعب الأمير عبد الرحمن بن سعود بنادي النصر.

وأوضحت الصحيفة أن السبب في ذلك هو انشغال مرسول بارك بفعاليات عدة خلال الفترة الحالية والمقبلة، إضافة إلى انشغال ملعب الأمير فيصل بن فهد خلال اليوم ذاته بمباراة الهلال والاتفاق ضمن البطولة نفسها.

النصر يُنهي متطلبات الكفاءة المالية

أنهى النصر كافة متطلبات الكفاءة المالية ولكن تعاقده مع لاعبين جدد في يناير مازال مجمدًا بسبب فيفا.

كيف هذا؟ فيفا يُعيق انتقال رونالدو للنصر

هل كان يجب منح لاعبي المنتخب السعودي المزيد من الوقت قبل اللعب أساسيًا؟

مقال يُناقش ذلك الأمر خاصة بعد أخطاء سعود عبد الحميد وعبد الإله العمري في الهلال والنصر.

العمري وعبد الحميد .. ألم يكن الأفضل إراحة نجوم الأخضر!

Shahid