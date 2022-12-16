العمري وعبد الحميد .. ألم يكن الأفضل إراحة نجوم الأخضر!

نجما دفاع المنتخب ارتكبا هفوات واضحة اليوم

Shahid

ارتكب عبد الإله العمري وسعود عبد الحميد مدافعا المنتخب السعودي اليوم خطأين فرديين قاتلين خلال مباراتي النصر مع الرائد والهلال أمام الباطن على الترتيب، ولحُسن حظهما أن فريقي العاصمة خرجا فائزين من المواجهتين.

ولم يُقدم اللاعبان المستوى المعهود، خاصة الظهير الأيمن الذي خاض ربما أقل مباراة له هجوميًا ودفاعيًا في الدوري السعودي منذ ارتدى القميص الأزرق، فيما عوض قلب دفاع الأصفر قليلًا حين صنع هدف التعادل في مباراة انتصار فريقه 4-1.

المنتخب السعودي خاض 3 مباريات صعبة ومرهقة فنيًا وبدنيًا والأهم ذهنيًا خلال كأس العالم قطر 2022، وتعرض اللاعبون لضغوطات قوية ولتقلب في الحالة المزاجية والنفسية خلال مدة قصيرة نتيجة تذبذب النتائج وضياع حلم التأهل إلى دور الـ16 بعد الوصول للقمة عقب الفوز على الأرجنتين.

رودي جارسيا ورامون دياز قررا الزج فورًا بنجوم المنتخب السعودي في الملعب، وبشكل عام لم يُقدم جميعهم الأداء المتوقع خاصة مقارنة بالسابق وبأداء الأجانب، لكن خطأي عبد الحميد والعمري كانا فرديين وواضحين بدرجة كبيرة وقد تسببا في استقبال فريقيهما لهدف كاد أن يفسد ليلة عودتهما لأجواء دوري روشن السعودي.

ربما كان المفترض أن يحظى نجوم المنتخب ببعض الراحة والدخول تدريجيًا في أجواء الدوري السعودي واللعب مع الأندية، حتى يستطيعوا الفصل والتخلص من كل آثار المرحلة الماضية التي كان عنوانها الأخضر وكأس العالم 2022.

الآثار البدنية والإرهاق ليس فقط من يُفترض التخلص منهم، بل الأهم هو استعادة التركيز والصفاء الذهني والتخلص من أي آثار نفسية وذهنية سلبية لأنها تلعب دورًا كبيرًا في حضور اللاعبين على أرض الملعب.

Shahid