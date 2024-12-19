أخبار النصر اليوم | مهر دوري أبطال آسيا للنخبة .. ورسالة غريبة لجويدو في حديثه مع مسؤول الهلال السابق!

نُقدم لكم أبرز أخبار نادي النصر اليوم الخميس الموافق 19 من ديسمبر 2024م

ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار نادي النصر السعودي، اليوم الخميس الموافق التاسع عشر من ديسمبر 2024م، وما يدور حول الفريق.

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وجه محمد الراشدي، المختص بتحليل الشخصيات، رسالة مفاجئة حول الإعلامي الرياضي وليد الفراج، مُقدم برنامج "أكشن مع وليد"، ردًا على الأحاديث بشأن انتماءاته للهلال أو النصر.

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يرى الإعلامي فلاح القحطاني، أن نادي النصر يحتاج إلى التخلي عن البرازيلي أندرسون تاليسكا والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، من أجل التتويج ببطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

كشف الأمير نواف بن محمد، المشرف السابق بنادي الهلال، عن كواليس الصورة التي جمعته بالإيطالي جويدو فينجا، الرئيس التنفيذي بالنصر، والتي لاقت ردود أفعال واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

كشف الإعلامي الرياضي وليد الفراج، عن توقعاته بعدم إبرام ناديي النصر والهلال، لتعاقدات عالمية، خلال موسم الميركاتو الشتوي، والذي ينطلق في دوري روشن، خلال الفترة بين 1-31 يناير 2025.

يواصل نادي النصر حاليًا سعيه نحو تدعيم صفوفه بلاعبين جدد، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، حيث يستهدف أحد نجوم الاتحاد السابقين.

GOAL

أصبح ماركوس راشفورد، مهاجم نادي مانشستر يونايتد، حديث الشارع الرياضي العالمي حاليًا؛ بعد إعلان رغبته في "الرحيل" عن الفريق الأول لكرة القدم، بشكل رسمي.