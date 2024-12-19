"هذا هو مهر دوري أبطال آسيا للنخبة" .. مطالبة برحيل تاليسكا وبروزوفيتش عن النصر!

هل يُجري النصر تلك التغييرات في تشكيلته؟

يرى الإعلامي فلاح القحطاني، أن نادي النصر يحتاج إلى التخلي عن البرازيلي أندرسون تاليسكا والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، من أجل التتويج ببطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

وحسم النصر بطاقة صعوده إلى دور الـ16 ببطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، محتلًا المركز الثالث بترتيب مجموعة الغرب برصيد 13 نقطة، قبل جولتين من نهاية دور الدوري.

وكتب القحطاني عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي تغريدة، أكد فيها على أن النصر يحتاج إلى استبدال تاليسكا بمهاجم آخر، وأيضًا لاعب محور بدلًا من بروزوفيتش.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وجاء نص التغريدة كالآتي: "دوري أبطال آسيا للنخبة مهرها: مهاجم بديل تاليسكا والأقرب حتى الآن يوسف النصيري، ولاعب وسط مهاجم بدلًا من ماني خاصة وأن ويسلي موجود، وإلى الآن لا يوجد به شيء".

وأضاف: "محور 6 بدلًا من مارسيلو بروزوفيتش، وما أظن فيه فكرة من هذا القبيل حتى الآن، وظهير أيسر محلي، والخيارات الممكن زكريا هوساوي أو لاعب الفيحاء وكلهم متاحين".

وتُشير الأخبار خلال الأيام الماضية، إلى اقتراب تاليسكا من الانتقال إلى فنربخشه التركي، وأيضًا رغبة النصر في التعاقد مع زكريا هوساوي الظهير الأيسر لنادي الرائد.