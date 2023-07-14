أخبار النصر اليوم | مستقبل بروزوفيتش غامض .. والإطاحة بمسؤول كبير

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم الجمعة الموافق الـ14 من يوليو 2023م

ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار نادي النصر السعودي، اليوم الجمعة "الموافق الـ14 من يوليو 2023م"، وما يدور حول الفريق.

قنبلة .. النصر قد "يبيع" مارسيلو بروزوفيتش إلى برشلونة في الصيف الحالي

منذ أيام قليلة.. احتفل نادي النصر، بـ"خطفه" صفقة النجم الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، من العملاق الإسباني برشلونة، خلال الميركاتو الصيفي الحالي (طالع التفاصيل).

النصر يشعل الميركاتو ويصارع آرسنال على جوهرة باير ليفركوزن

اسم عالمي مفاجئ، دخل أجندة نادي النصر بقوة؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، خلال الميركاتو الصيفي الحالي، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد 2023-2024 (طالع التفاصيل).

بعد ثورة النصراويين والأهلاويين .. الإطاحة بـ"المفاوض العالمي" والوعد "10 صفقات" خلال أسبوع

أتت ثورة جماهير النصر والأهلي بثمارها، واستجاب مسؤولو الكرة السعودية لمطالبهم بشأن الميركاتو الصيفي الجاري، خاصةً بعد الاتهامات التي وجهت لسعد اللذيذ؛ مسؤول المفاوضات مع النجوم العالميين والرئيس التنفيذي لرابطة الدوري السعودي للمحترفين (طالع التفاصيل).

حقق رغبة تين هاج وانتصر على النصر.. مانشستر يونايتد على أعتاب حسم صفقته الأهم

بات مانشستر يونايتد على أعتاب حسم صفقة ضم الكاميروني أندري أونانا بعد الموافقة على كل شروط إنتر ميلانو بشأن الصفقة (طالع التفاصيل).

جول إنسايدر | "أكثر من مجرد مياه" .. خدعة دببة كريستيانو رونالدو التي هدمها العلم والجغرافيا!

"جول إنسايدر" هي سلسلة جديدة تركز على ممتلكات نجوم كرة القدم خارج عالم الساحرة المستديرة، استثمارات ومجالات مختلفة قرر نجوم الكرة التوجه لها بعيداً عن الميدان، منها ما يناسب رجال الأعمال، وأخرى غريبة ومفاجأة، وهو ما نسلط الضوء عليه (طالع التفاصيل).

"حب من أول مران" .. مارسيلو بروزوفيتش للعالم: النصر فريق مذهل!

يبدو أن الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش؛ الوافد الجديد للنصر السعودي، قد وقع في حب العالمي من أول حصة تدريبية له في معسكر البرتغال (طالع التفاصيل).

بعد معجزة رونالدو وبنزيما .. السعودية تفجر مفاجأة جديدة للعالم بـ"شراء نادي عملاق"

يبدو أن المملكة العربية السعودية، عازمة على السيطرة على كرة القدم "العالمية"، خلال السنوات القادمة؛ سواء من خلال التحركات الداخلية، أو الخارجية (طالع التفاصيل).