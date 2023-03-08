أخبار النصر اليوم | مستجدات مفاوضات روبرتو فيرمينو .. ونفاد تذاكر كلاسيكو الاتحاد

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 8 مارس 2023

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 8 مارس 2023.

الهلال يهدد أندرسون تاليسكا .. مفاجأة حول عقوبة جديدة منتظرة

فيما يظن البعض أن قضية البرازيلي أندرسون تاليسكا؛ لاعب النصر السعودي، مع الهلال، تم حسمها بالفعل بالغرامة المالية، يؤكد المستشار القانوني خالد المحمادي أن القضية لا يزال به فصولًا جديدةً. "اقرأ التفاصيل"

فيديو | تأثير السعودية سريع .. ابنتا كريستيانو رونالدو "إيفا وآلانا" تبدعان في أنشودة باللغة العربية

لم يمر بعد ثلاثة أشهر على انتقال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو للعيش في العاصمة السعودية "الرياض" إلا أن بناته أصبحن يتكلمن اللغة العربية بشكل جيد مقارنةً بأعمارهن والفترة التي مرت عليهن في المملكة. "اقرأ التفاصيل"

رغم أنه ضحيته في النصر .. فينسنت أبو بكر يصر على موقفه تجاه رونالدو

رغم أنه لم يقض مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في النصر السعودي إلا أيام معدودة إلا أنه يبدو أن الكاميروني فينسنت أبو بكر؛ مهاجم بشكتاش التركي، ارتبط معه بعلاقة خاصة. "اقرأ التفاصيل"

نفاد تذاكر مباراة النصر والاتحاد في الكلاسيكو

أعلن نادي الاتحاد، عن نفاد تذاكر مباراته أمام النصر، المقرر لها مساء غدٍ الخميس، بالجولة 20 ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين السعودي.

ونشر الاتحاد عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي تغريدة، قال فيها: "من يشبهك يا جمهور العميد، نفاد جميع التذاكر المخصصة للقاء الغد".

النصر يفاوض فيرمينو وسط منافسة أوروبية

أكدت شبكة "سكاي سبورتس" على أن نادي النصر جدد مفاوضاته من أجل ضم البرازيلي روبرتو فيرمينو مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأضافت الشبكة أن فيرمينو تلقى عرضًا مغريًا من النصر، خاصة بعد إعلان رغبته عن الرحيل، وسط اهتمام من برشلونة الإسباني وإنتر ميلانو الإيطالي.