أخبار النصر اليوم | مادو يحل الأزمة الدفاعية، ومقارنة بين رونالدو وبيليه

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 9 يناير 2022

Shahid

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 9 يناير 2022.

جارسيا يختبر مادو لحل أزمة الدفاع

وضع رودي جارسيا المدير الفني للنصر اختبارات بدنية لعبد الله مادو مدافع الفريق للوقوف على مدى جاهزيته للعب أمام الشباب.

اللاعب السعودي عانى من آلام في العضلة الخلفية خلال مران الثلاثاء الماضي، ولكن الفريق يحتاج لجهوده خلال مواجهة السبت بعد الأزمة الكبيرة بغياب كونان وجونزاليس.

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تاليسكا نجم الجولة الأخيرة من دوري روشن

فاز تاليسكا مهاجم النصر بلقب نجم الجولة الـ12 من الدوري السعودي والتي تقدمها صحيفة الرياضية السعودية بناءً على أصوات نخبة من مدربي ونجوم كرة القدم السعودية.

وتفوق البرازيلي على المغربي فيصل فجر لاعب وسط الوحدة، حيث حصل الأول على 9 أصوات مقابل 4 للثاني.

"انضمام رونالدو للنصر مثل وصول بيليه لنيويورك"

شبه رودي جارسيا المدير الفني للنصر انضمام كريستيانو رونالدو للفريق بتعاقد كوزموس نيويورك مع الأسطوري الراحل بيليه في زمنه.

وأضاف حسبما نقلت صحيفة الرياضية "أعتقد أن هذا الأمر هام جدًا لتطوّر السعودية والشرق الأوسط. إذا كان بإمكاني إجراء المقارنة، أعتقد أنه يشبه وصول بيليه (إلى كوزموس نيويورك) في حقبته، خصوصًا بالنسبة لتطوّر كرة القدم، في السعودية".



تابع "إنه منذ حضور كريستيانو سُلّطت الأضواء على نادينا، وبات العالم بأسره يعرف نادينا، وأعتقد اننا انتقلنا من 800 ألف إلى 10 ملايين (متابع على وسائل التواصل الاجتماعي) في غضون ساعات، أيام قليلة، بفضل وصوله".

نجم جديد يطرق أبواب النصر

تعاقد النصر مع كريستيانو رونالدو فتح الباب للمزيد من النجوم الكبار للقدوم إلى النادي.

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النصر يخسر نصف مدافعيه الأساسيين أمام الشباب

أزمة كبيرة يُعاني منها رودي جارسيا أمام الشباب.

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Shahid