ضربة قوية .. الإصابة تحرم النصر من ثنائي دفاعه أمام الشباب

النصر يُواجه الشباب في قمة الجولة القادمة من دوري روشن

Shahid

تعرضت استعدادات النصر لمواجهة الشباب في الجولة القادمة من دوري روشن السعودي لضربة قوية، حيث سيغيب ثنائي دفاعه الأساسي عن اللقاء للإصابة.

جيسلان كونان الظهير الأيسر كان قد غاب عن اللقاء الأخير أمام الطائي، وقد أظهرت الفحوصات الطبية التي أجراها مؤخرًا تعرُّضه لكدمة في الرباط الخارجي ستبعده بالتأكيد عن مباراة السبت أمام الشباب.

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اللاعب سيخضع لفحوصات أخرى أكثر دقة يوم الخميس القادم للوقوف على مدة البرنامج العلاجي والتأهيلي قبل العودة إلى اللعب.

من جانب آخر، أشارت صحيفة الرياضية إلى أن الفحوصات أظهرت معاناة المدافع ألفارو جونزاليس لتمزق عضلي سيُبعده عن اللعب لأسبوعين قادمين.

النصر يتصدر جدول ترتيب الدوري السعودي بفارق 4 نقاط عن الشباب الذي سيُواجه الاتحاد في لقاء مؤجل من الجولة التاسعة مساء اليوم.

Shahid