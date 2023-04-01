أخبار النصر اليوم | لعنة كريستيانو رونالدو .. واستعادة ثلاثي قبل لقاء العدالة

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم السبت الموافق الأول من أبريل 2023

shahid

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار النصر السعودي اليوم السبت، الموافق الأول من أبريل 2023، وما يدور حول الفريق.

لا تفوت إثارة دوري روشن السعودي المزيد من الأحداث الرياضية السعودية والعالمية .. تابع كل ذلك على شاهد

لعنة رونالدو .. توتنهام فكر في التعاقد مع كريستيانو، لكن ماذا حدث؟

انضم نادي توتنهام هوتسبير للأندية التي فكرت في التعاقد مع كريستيانو رونالدو قبل اتخاذ خطوته للانتقال إلى الدوري السعودي، وارتداء قميص النصر، لكن يبدو أن الموضوع انتهى بلعنة على السبيرز. "اقرأ التفاصيل"

التأكيد يأتي من السعودية .. كريم بنزيما في مفاوضات متقدمة مع هذا النادي

كريم بنزيما أحد الأسماء المرشحة للمشاركة في ثورة الانتقالات المرتقبة في الدوري السعودي الصيف القادم، خاصة أن عقده مع ريال مدريد ينتهي بنهاية الموسم الجاري ولم يُحسم بعد مستقبله مع الفريق. "اقرأ التفاصيل"

عداد المفقودين .. كريستيانو رونالدو يظهر في منزل فينيسيوس جونيور بمدريد

يعتبر النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور هو حاضر ومستقبل ريال مدريد، لذلك حرص على إظهار حبه لأسطورته كريستيانو رونالدو. "اقرأ التفاصيل"

مودريتش إلى النصر؟ ريال مدريد يوجه أنظاره نحو نجم سيلتا فيجو!

بدأ نادي ريال مدريد الإسباني في التحضير للتعاقد مع صفقة جديدة بخط الوسط، من أجل دعم الفريق بأفضل صورة ممكنة للموسم القادم. "اقرأ التفاصيل"

الصليهم قد لا يشارك أمام العدالة

أصبحت فرص مشاركة عبد المجيد الصليهم لاعب وسط نادي النصر في المباراة القادمة أمام العدالة، في الجولة 22 ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين.

ويخضع الصليهم خلال الوقت الحالي لجلسات علاجية في العيادة، على خلفية إصابة الركبة التي تعرض لها في مباراة أبها.

لا تفوت إثارة دوري روشن السعودي المزيد من الأحداث الرياضية السعودية والعالمية .. تابع كل ذلك على شاهد

النصر يستعيد خدمات 3 لاعبين أمام العدالة

حرص الفرنسي رودي جارسيا المدير الفني لفريق نادي النصر، على الاطمئنان على سلامة ثلاثي الفريق سامي النجعي وعبد الرحمن غريب ونواف العقيدي، قبل مواجهة العدالة المقبلة.

وكان العقيدي يعاني من آلام في الظهر، بينما عانى النجعي وغريب من إصابات عضلية، وأصبح الثلاثي جاهزًا للمشاركة في لقاء العدالة القادم.

Shahid