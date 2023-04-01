عداد المفقودين .. كريستيانو رونالدو يظهر في منزل فينيسيوس جونيور بمدريد

يعتبر النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور هو حاضر ومستقبل ريال مدريد، لذلك حرص على إظهار حبه لأسطورته كريستيانو رونالدو.
جناح الفريق الإسباني يعمل حاليًا على إعادة تصميم منزله في مدريد، وقام بالاستعانة بالفنان رينيه ماكيلا، الذي قام بنشر بعض الصور من الشكل الجديد للصالة الرياضية بمسكن النجم الشاب.
وقام فينيسيوس بعمل تصميم لجدار خاص في الصالة أطلق عليه "حائط الأساطير"، بظهور العديد من النجوم في عالم الرياضة داخل كرة القدم وخارجها.
الشكل السابق للحائط شهد تواجد الثنائي رونالدو نازاريو وبيليه، بالإضافة لنجمي كرة السلة للمحترفين مايكل جوردان وكوبي براينت.
وأما التصميم الجديد فشهد حضور رونالدو الذي يلعب حاليًا بنادي النصر السعودي، بالإضافة لأسطورة كرة السلة ليبرون جيمس.
ومن جانبه علق فينيسيوس على منشور الفنان الإسباني قائلًا:"أنا هنا في عداد المفقودين".
جدير بالذكر أن فينيسيوس يمر بموسم مميز مع ريال مدريد، حيث سجل 19 هدفًا وصنع 11 في 41 مباراة بكل البطولات.
من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟
شكرًا للتصويت.
من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟
اختيارات المحررين
- رونالدو سبقك يا ميسي.. مجرة ومطار ومعالم سُميت على أسماء النجوم!
- لا هالاند لا مشكلة .. رياض محرز وجاك جريليش كافيان للفتك بليفربول!
- يضع المكياج وصديقته أطاحت به من بايرن ميونخ .. حكايات يوليان ناجلسمان
- صلاح الجلاد ومحرز "رمضان" الأفضل بالتاريخ.. ردود الأفعال على مباراة مانشستر سيتي وليفربول
- "هنا شعرنا بالأمن والأذان طمأننا" .. جورجينا وزوجات اللاعبين الأجانب تتغزلن في السعودية