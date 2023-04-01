عداد المفقودين .. كريستيانو رونالدو يظهر في منزل فينيسيوس جونيور بمدريد

علي سمير
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Vinicius Junior RonaldoGoal Ar / Social
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تصميم جديد لمنزل النجم البرازيلي

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يعتبر النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور هو حاضر ومستقبل ريال مدريد، لذلك حرص على إظهار حبه لأسطورته كريستيانو رونالدو.

جناح الفريق الإسباني يعمل حاليًا على إعادة تصميم منزله في مدريد، وقام بالاستعانة بالفنان رينيه ماكيلا، الذي قام بنشر بعض الصور من الشكل الجديد للصالة الرياضية بمسكن النجم الشاب.

وقام فينيسيوس بعمل تصميم لجدار خاص في الصالة أطلق عليه "حائط الأساطير"، بظهور العديد من النجوم في عالم الرياضة داخل كرة القدم وخارجها.

الشكل السابق للحائط شهد تواجد الثنائي رونالدو نازاريو وبيليه، بالإضافة لنجمي كرة السلة للمحترفين مايكل جوردان وكوبي براينت.

وأما التصميم الجديد فشهد حضور رونالدو الذي يلعب حاليًا بنادي النصر السعودي، بالإضافة لأسطورة كرة السلة ليبرون جيمس.

ومن جانبه علق فينيسيوس على منشور الفنان الإسباني قائلًا:"أنا هنا في عداد المفقودين".

جدير بالذكر أن فينيسيوس يمر بموسم مميز مع ريال مدريد، حيث سجل 19 هدفًا وصنع 11 في 41 مباراة بكل البطولات.

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