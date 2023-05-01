أخبار النصر اليوم | كريستيانو رونالدو يوقف الشائعات وحسرة فينسنت أبو بكر

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم الإثنين الموافق الأول من مايو 2023

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ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار النصر السعودي اليوم الإثنين، الموافق الأول من مايو 2023، وما يدور حول الفريق.

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ريال مدريد حاول مساعدة النصر .. هدف العالمي يبحث عن وجهة مختلفة!

عاد الحديث عن مستقبل الفرنسي زين الدين زيدان التدريبي ليتجدد مرة أخرى، بعد عامين من توديع ريال مدريد الإسباني بعد نهاية ولايته الثانية في النادي الملكي. (طالع التفاصيل)

رسالة للنصر .. "هل رأيتم ما حدث؟ سالم الدوسري كشف لكم سر الهلال"

أكد الناقد الرياضي محمد الدويش أن ما يحدث حاليًا من إعلام وجمهور الهلال مع نجم الفريق سالم الدوسري عقب طرده خلال مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا يكشف تمامًا سر النادي ونجاحه على مدار تاريخه. (طالع التفاصيل)

مفاجأة في تقييم كريستيانو رونالدو .. النصر يُسيطر على تشكيل الجولة في دوري روشن

سيطر نجوم النصر على التشكيل المثالي للجولة الـ24 من دوري روشن السعودي بعد فوز الفريق الكبير على الرائد 4-0 على ملعبه الأول بارك في الرياض. (طالع التفاصيل)

أثار حسرة النصراويين .. هدف مذهل لفينسنت أبو بكر في قمة الدوري التركي

سجل فينسنت أبو بكر مهاجم بشكتاش هدفًا مذهلًا في قمة الدوري التركي مساء أمس أمام المتصدر جلطة سراي ليُساهم في الفوز 3-1، وقد أثار الهدف حسرة جمهور فريقه السابق النصر السعودي. (طالع التفاصيل)

كريستيانو رونالدو يكسر صمته أخيرًا حول انفصاله عن جورجينا!

قرر البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد نادي النصر السعودي أن يضع أخيرًا حدًا للشائعات التي انتشرت مؤخرًا حول انفصاله عن الأرجنتينية جورجينا رودريجيز صديقته الحالية. (طالع التفاصيل)

سباق الأفضل في الدوري السعودي | تاليسكا يبتعد وثنائي الاتحاد يتمسك بالصدارة

لُعبت الأسبوع الماضي الجولة الـ24 من دوري روشن السعودي، ونواصل معكم تقديم حلقات سباق الأفضل في الدوري السعودي والذي انطلاق تزامنًا مع موسم 2020-2021. (طالع التفاصيل)

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