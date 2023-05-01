مفاجأة في تقييم كريستيانو رونالدو .. النصر يُسيطر على تشكيل الجولة في دوري روشن

النجم البرتغالي سجل أحد أهداف النصر الأربعة في مرمى الرائد

shahid

سيطر نجوم النصر على التشكيل المثالي للجولة الـ24 من دوري روشن السعودي بعد فوز الفريق الكبير على الرائد 4-0 على ملعبه الأول بارك في الرياض.

لا تفوت إثارة دوري روشن السعودي المزيد من الأحداث الرياضية السعودية والعالمية .. تابع كل ذلك على شاهد

وتواجد كل من حارس المرمى نواف العقيدي والظهير الأيمن سلطان الغنام ولاعب الوسط عبد الله الخيبري والمهاجم كريستيانو رونالدو في التشكيل المثالي للجولة الـ24 الذي أعلن عنه حساب دوري روشن السعودي عبر تويتر وتم اختياره بواسطة شريك البطولة الإحصائي "أوبتا".

وخلى التشكيل من نجوم الاتحاد رغم فوز الفريق في قمة الجولة على الشباب 2-1، فيما تواجد قائد الأخير، إيفر بانيجا، في الوسط، فيما حصل يوسف نياكاتي مهاجم الاتفاق على التقييم الأعلى بين اللاعبين بـ9.3 درجات.

ورغم تقديم رونالدو لمباراة جيدة جدًا أمام الرائد، وإحرازه الهدف الأول ومساهمته الجادة في الثاني، إلا أنه حصل على تقييم مفاجئ من أوبتا، حيث كان أقل لاعبي النصر المتواجدين في التشكيل المثالي بـ7.2 درجات.

النصر لعب بالفعل مباراة الجولة الـ25 وخسرها أمام الهلال 2-0، ويأمل في تعثر الاتحاد أمام التعاون يوم الأربعاء القادم ليُحافظ على فارق الـ3 نقاط مع الصدارة.

Shahid