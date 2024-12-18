أخبار النصر اليوم | مفاجأة كريستيانو رونالدو في "ذا بيست" .. وحقيقة التعاقد مع أديمولا لوكمان

نُقدم لكم أبرز أخبار نادي النصر اليوم الأربعاء الموافق 18 من ديسمبر 2024م

ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار نادي النصر السعودي، اليوم الأربعاء الموافق الثامن عشر من ديسمبر 2024م، وما يدور حول الفريق.

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"السعودية تريده منذ الصيف الماضي!" .. رد رسمي على أنباء انتقال أديمولا لوكمان إلى النصر في الشتوية

يرغب مسؤولو نادي النصر، في حسم عددٍ من الصفقات الجديدة، خلال الميركاتو الشتوي القادم "يناير 2025"؛ من أجل تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، الذي يُعاني من تذبذب كبير في النتائج، خلال الموسم الرياضي الحالي (طالع التفاصيل).

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"تنازلات النصر وراتب اللاعب مع فنربخشه!" .. الكشف عن التفاصيل المالية لصفقة أندرسون تاليسكا المرتقبة

على الرغم من تأكيد اللاعب، على رغبته في الاستمرار؛ إلا أن أيام النجم أندرسون تاليسكا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، يبدو أنها باتت معدودة للغاية (طالع التفاصيل).

كواليس وأسرار جوائز "ذا بيست" 2024 .. رونالدو يمتنع وميسي يميل لبرشلونة وكين يتخلى عن بيلينجهام

نجح النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، في الحصول على جائزة "ذا بيست" كأفضل لاعب في العالم لعام 2024 من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" (طالع التفاصيل).

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مفاجأة | "من بينها أندية الشركات" .. 6 أجانب يفسخون عقودهم مع الفرق السعودية دفعة واحدة!

فجّر القانوني الرياضي أحمد الشيخي، مفاجأة من العيار الثقيل؛ بشأن رحيل عددٍ كبير من اللاعبين والمدربين "الأجانب"، عن الأندية السعودية (طالع التفاصيل).

"ارتبط بالأهلي سابقًا" .. روي فيتوريا على أبواب العودة للسعودية من بوابة هذا الفريق!

اقترب روي فيتوريا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي باناثينايكوس، من العودة إلى الدوري السعودي للمحترفين، مجددًا (طالع التفاصيل).

يقصد رونالدو؟ راشفورد : قررت الرحيل عن مانشستر يونايتد ولن أفعل مثل هؤلاء!

على طريقة ما فعله كريستيانو رونالدو عند رحيله عن مانشستر يونايتد وانتقاله للنصر السعودي في يناير 2023، خرج ماركوس راشفورد بشكل علني لإعلان الرحيل عن الشياطين الحمر (طالع التفاصيل).