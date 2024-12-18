"السعودية تريده منذ الصيف الماضي!" .. رد رسمي على أنباء انتقال أديمولا لوكمان إلى النصر في الشتوية

واحد من أهم اللاعبين في العالم حاليًا..

يرغب مسؤولو نادي النصر، في حسم عددٍ من الصفقات الجديدة، خلال الميركاتو الشتوي القادم "يناير 2025"؛ من أجل تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، الذي يُعاني من تذبذب كبير في النتائج، خلال الموسم الرياضي الحالي.

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ومن بين الأسماء التي ارتبطت بالانتقال إلى النصر، في الميركاتو الشتوي القادم؛ النجم أديمولا لوكمان، جناح أيسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتالانتا، والذي توّج بجائزة أفضل لاعب إفريقي لعام 2024.

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وفي هذا السياق.. كشفت شركة "Roof" المسؤولة عن إدارة أعمال لوكمان، عن حقيقة انتقال الجناح النيجيري إلى صفوف الفريق النصراوي، في الميركاتو الشتوي القادم "يناير 2025".

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الشركة أعلنت في حديث مع موقع "شووت"، استمرار اللاعب في صفوف نادي أتالانتا، حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي 2024-2025، بنسبة كبيرة للغاية؛ على الرغم من اهتمام العديد من الفرق حول العالم، بالتعاقد معه.

واعترفت الشركة بأن أديمولا لوكمان، تحصل على العديد من العروض السعودية، خلال الميركاتو الصيفي الماضي "2024"؛ لكن المفاوضات لم تنجح في النهاية.

وخلال الصيف الماضي.. ارتبط اسم لوكمان بالانتقال إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لتعويض رحيل الجناح الأيسر آلان سانت ماكسيمين، الذي انضم إلى فنربخشه لمدة موسم رياضي واحد، على سبيل الإعارة.

جدير بالذكر أن لوكمان البالغ من العمر 27 سنة، انضم إلى أتالانتا في صيف عام 2022، قادمًا من نادي لايبزيج؛ حيث سجل 43 هدفًا وصنع 23 آخرين، خلال 97 مباراة رسمية في مختلف المسابقات، منذ ذلك الوقت وحتى الآن.