أخبار النصر اليوم | عودة الغنام للمران الجماعي، وساديو ماني يقسو على السودان

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 19 نوفمبر 2023
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الغنام يعود للتدريبات
شارك خالد الغنام في تدريبات النصر الجماعية اليوم الأحد بعد تعافيه الكامل من الإصابة.
اللاعب كان قد استبعد من معسكر المنتخب السعودي لعدم الجاهزية الطبية وقد أكمل برنامجه العلاجي والتأهيلي في الرياض حتى تعافى وعاد للمران الجماعي.
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ماني يقسو على السودان
تألق مهاجم النصر ساديو ماني خلال مواجهة منتخب بلاده السنغال أمام السودان في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.
ماني سجل هدفين وصنع ثالث ليُساهم بقوة في الفوز الكبير 4-0.
فيديو | حتى رونالدو لم يسجل مثله .. هدف خرافي في كلاسيكو النصر والأهلي للسيدات!
شهدت مباراة كلاسيكو السيدات التي تجمع بين النصر والأهلي، هدفًا خرافيًا سجلته كلارا لوفانجا لاعبة العالمي بشكل أبهر الجميع.
النملة والسفاح والعقيد .. نجوم يجب ألا تنساهم الجماهير بعد ضم أفضل لاعبي العالم!
ارتفعت طموحات أندية دوري روشن السعودي، بعدما أصبح الدوري يستهدف أكبر نجوم العالم خلال الوقت الحالي، لينافس الدوريات الكبرى، وهذا ما قد يجعل الجماهير تنسى النجوم المحترفين الذين تألقوا مع أنديتهم في الوقت الذي كان فيه الأندية تتعاقد مع لاعبين أجانب سطروا تاريخًا لهم.
استجابة لندمه؟ نجم لاتسيو يقترب من الانضمام إلى دوري روشن
مع اقتراب انطلاق فترة الانتقالات الشتوية، بدأت الأندية السعودية بالتحرك الفعلي من أجل التفاوض مع أحد نجوم نادي لاتسيو الإيطالي من أجل ضمه.