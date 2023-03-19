أخبار النصر اليوم | طبيعة إصابة سامي النجعي .. وقرار رودي جارسيا في التوقف

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 19 مارس 2023

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 19 مارس 2023.

قائد لا مثيل له بحاجة لتعلم كرة القدم .. ردود أفعال أداء رونالدو أمام أبها!

فيما يلي دعونا نستعرض أرقام رونالدو في مباراة النصر وأبها وأبرز ردود الفعل على ما قدمه قبل وبعد الهدف. "اقرأ التفاصيل"

عودة دوري روشن السعودي.. تابعه على شاهد

بعد تصريح رودي جارسيا الصادم .. النصر يوضح: الاحترام أصبح عملة نادرة!

قامت الدنيا ولم تقعد بالأمس، بعد تصريح الفرنسي رودي جارسيا؛ المدير الفني للنصر السعودي، الصادم بعض الشيء بالنسبة للجماهير، حول عدم ثقة لاعبي العالمي به. "اقرأ التفاصيل"

الحقائق تنكشف .. متى قابل كريستيانو رونالدو كيم كارداشيان؟

قدم كريستيانو رونالدو مستوى رائعًا رفقة فريقه النصر، منذ أن انضم إلى الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، مما جعل البعض يتحدث عن علاقته بالعارضة الشهيرة كيم كارداشيان. "اقرأ التفاصيل"

رودي جارسيا يتخذ أولى قراراته بعد فوز النصر على أبها

أصدر المدرب الفرنسي رودي جارسيا، المدير الفني لفريق نادي النصر، أولى قراراته عقب الفوز على أبها بدوري روشن للمحترفين.

وقرر جارسيا منح لاعبي الفريق راحة من التدريبات لمدة يومين، في ظل فترة التوقف المقبلة، بسبب ارتباط المنتخب السعودي بالأجندة الدولية في شهر مارس الجاري.

ومن المقرر أن يعود النصر إلى تدريباته الجماعية بعد يومين، استعدادًا لمواجهة العدالة يوم 4 أبريل المقبل، بالجولة 22 ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين.

طبيعة إصابة سامي النجعي

كشفت تقارير صحفية، عن طبيعة إصابة سامي النجعي لاعب وسط نادي النصر، والتي جعلته يغيب عن مباراة أبها الأخيرة.

عودة دوري روشن السعودي.. تابعه على شاهد

ويعاني النجعي من كدمة في مفصل القدم، ولكنها لن تعيقه من العودة للمشاركة في التدريبات القامة.

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