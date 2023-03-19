بعد تصريح رودي جارسيا الصادم .. النصر يوضح: الاحترام أصبح عملة نادرة!

العالمي انتصر بالأمس أمام أبها بصعوبة، والجدل صاحب المباراة فنيًا وبسبب تصريح رودي جارسيا

shahid

قامت الدنيا ولم تقعد بالأمس، بعد تصريح الفرنسي رودي جارسيا؛ المدير الفني للنصر السعودي، الصادم بعض الشيء بالنسبة للجماهير، حول عدم ثقة لاعبي العالمي به.

العالمي حقق الفوز أمس السبت، أمام أبها بثنائية مقابل هدف وحيد في الوقت القاتل، إذ سجل كريستيانو رونالدو وأندرسون تاليسكا "ضربة جزاء"، في الدقيقتين 78 و86 من عمر اللقاء، ضمن الجولة الـ21 من دوري روشن السعودي.

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وعقب اللقاء، تناقلت عديد الصحف والمواقع تصريحًا على لسان المدرب الفرنسي، زاعمة قوله: "قلت للاعبين إن المباراة لن تكون سهلة، لكن يبدو أنهم لا يثقون بي"، مما كان صادمًا للجماهير، فإذا اهتزت ثقة اللاعب بالمدرب، وقفت مسيرة الفريق وغابت النجاحات.

لكن النصر لم يصمت كثيرًا أمام تحريف تصريح جارسيا، إذ خرج موضحًا عبر الوليد المهيدب؛ مدير إدارة الإعلام والاتصال، الذي نشر فيديو لتصريح المدرب كاملًا، والذي قال خلاله: "قلت للاعبين إن الفوز أمام الفريق نفسه مرتين أمر صعب، لكنهم لم يصدقوا كلامي، بينما صدقوني بين الشوطين، وقالوا لي إنني كنت على حق".

وعلق المهيدب مؤكدًا مقاضاة كل من حرّف كلام المدير الفني للعالمي، إذ كتب: "اجتزاء النص عن سياقه بحثًا عن الريتويت والتفاعل مشكلة كبرى، للأسف أن وسائل التواصل الاجتماعي تعج بمدمني التفاعل البعيدين عن المصداقية، مما جعل الصحافي المحترف والحقيقي الذي يحترم مهنته عملة نادرة، وحقوق النادي محفوظة قانونيًا أمام كل من فبرك حديث المدرب".

جدير بالذكر أن النصر يحتل حاليًا المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 49 نقطة، متأخرًا بفارق نقطة وحيدة عن الاتحاد؛ صاحب الصدارة.

Shahid