أخبار النصر اليوم | صدمة كريستيانو رونالدو ولويس كاسترو .. ومشروع "الدون" الجديد

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم الخميس 14 مارس 2024م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار نادي النصر السعودي، اليوم الخميس 14 مارس 2024م، وما يدور حول الفريق.

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"نحو نسخة أفضل من كل شخص" .. كريستيانو رونالدو يكشف عن مشروعه الجديد

كشف الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، عن مشروع جديد كان يعمل عليه، خلال الفترة الماضية. "اقرأ التفاصيل"

براهيم دياز رفقة قاهر النصر ونجم الهلال .. مفاجآت وليد الركراكي في قائمة المغرب لمعسكر مارس

أعلن وليد الركراكي المدير الفني للمنتخب المغربي، عن قائمة أسود الأطلس لمعسكر مارس الجاري، والذي سيشهد مواجهتي الأسود أمام موريتانيا وأنجولا. "اقرأ التفاصيل"

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قرعة كأس الملك | كلاسيكو جديد بين الهلال والاتحاد .. ومواجهة سهلة للنصر في نصف النهائي

أُجرِيت مساء اليوم الأربعاء، قرعة دور نصف النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين "كأس الملك"، للموسم الرياضي الحالي 2023-2024. "اقرأ التفاصيل"

الهروب من الهلال والاتحاد؟ .. النصر يعلق لأول مرة بعد قرعة كأس الملك "السهلة"!

رفض البرازيلي مارسيلو سالازار، مدير كرة القدم بنادي النصر، "التقليل" من فريق الخليج؛ بعد قرعة نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين "كأس الملك" 2023-2024. "اقرأ التفاصيل"

ريال مدريد وآرسنال وإنتر سبقوه .. النصر لا يعاني وحيدًا أمام "البطولات المستعصية"!

ودع نادي النصر بطولة دوري أبطال آسيا 2022-2023 من دور الربع نهائي، على يد العين الإماراتي، لتواصل تلك البطولة معاندة العالمي! "اقرأ التفاصيل"

"شعرت بالرهبة بسببه" .. نجم توتنهام يكشف عن كواليس مزاملته مع كريستيانو رونالدو!

كشف النجم السويدي ديجان كولوسيفسكي، لاعب نادي توتنهام الإنجليزي، عن كواليس مزاملته للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر الحالي، في صفوف يوفنتوس الإيطالي. "اقرأ التفاصيل"

فيديو | على خطى كريستيانو رونالدو .. حركة مشينة من علي البليهي للاعب الاتحاد!

هجوم حاد يتعرض له علي البليهي؛ مدافع الهلال السعودي، منذ كلاسيكو الاتحاد أول أمس الثلاثاء، على إثر حركة مشينة صدرت منه تجاه لاعب المنافس. "اقرأ التفاصيل"

فيديو | احتفال مفاجئ من أساطير الكرة بـ"توديع" النصر لدوري أبطال آسيا

احتفل عدد كبير من أساطير كرة القدم وعالم التدريب، بـ"تأهل" نادي العين الإماراتي، إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا، على حساب العملاق السعودي النصر. "اقرأ التفاصيل"

"اعتذار مفاجئ يخذلهما!" .. صدمة جديدة لكريستيانو رونالدو ولويس كاسترو بعد وداع آسيا

يبدو أن الأمور الإدارية في النصر السعودي لا تختلف كثيرًا عن نتائجه مؤخرًا، فكل شيء يسير إلى الخلف! "اقرأ التفاصيل"

الأهلي يفقد محمد المجحد أمام النصر ويايسله يُفاضل بين خيارين لتعويضه

تأكد غياب محمد المجحد نجم وسط الأهلي عن المواجهة المرتقبة أمام النصر في الجولة الـ24 من دوري روشن السعودي مساء الجمعة القادم. "اقرأ التفاصيل"

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