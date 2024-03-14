الأهلي يفقد محمد المجحد أمام النصر ويايسله يُفاضل بين خيارين لتعويضه

ضربة قوية لوسط الأهلي

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تأكد غياب محمد المجحد نجم وسط الأهلي عن المواجهة المرتقبة أمام النصر في الجولة الـ24 من دوري روشن السعودي مساء الجمعة القادم.

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لاعب الوسط السعودي كان قد غادر مباراة الأهلي الأخيرة أمام التعاون قبل نهاية الشوط الأول للإصابة، إذ لم يستطع تحمل الألم بعد تعرضه لكدمة قوية في العظم.

المجحد خضع لعدد من الفحوصات الطبية أثبتت سلامة أربطة الركبة، وقد أخضعه الجهاز الطبي لجلسات علاجية مكثفة ليلحق بالمباراة أمام النصر لكنه لم ينجح في ذلك لاستمرار شعوره بالألم.

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اللاعب لم ينضم للتدريبات الجماعية حتى يوم أمس، وقد اتخذ المدرب ماتياس يايسله قراره باستبعاده من حساباته للمباراة، ويُفاضل حاليًا بين خيارين لتعويضه يُتوقع أن يختار أحدهما نهاية مران اليوم الخميس.

الخيار الأول هو تعويض المجحد بلاعب بديل، ويُفاضل المدرب بين زياد الجهني وعلي الأسمري، والخيار الثاني هو زيادة عدد لاعبي الدفاع على حساب عنصر في خط الوسط، وذلك كما أفادت صحيفة الرياضية.

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