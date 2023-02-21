أخبار النصر اليوم | صدمة كريستيانو رونالدو الأولى، والبحث عن رئيس جديد

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 21 فبراير 2023

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 21 فبراير 2023.

النصر يستأنف تدريباته استعدادًا لمواجهة ضمك

استأنف النصر يوم أمس الإثنين تدريباته الجماعية استعدادًا لمواجهة ضمك في الجولة القادمة من دوري روشن السعودي بعدما حصل اللاعبون على راحة لمدة 24 ساعة عقب الفوز على الفتح.

وتضمن المران تدريبات بدنية وتكتيكية وقد أجري جزء منه في صالة الحديد حيث تم تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين.

لاعبو النصر يحتفلون بعيد ميلاد رودي جارسيا

احتفل لاعبو النصر خلال مران الأمس بعيد ميلاد رودي جارسيا المدير الفني للفريق.

ونشر حساب النصر الرسمي على تويتر عدة صور من الاحتفال بالمدرب الفرنسي الذي أتم عامه الـ59.

النصر يبحث عن رئيس تنفيذي جديد لشركته الاستثمارية

أفادت صحيفة الرياضية السعودية أن مجلس إدارة النصر سيُناقش في اجتماعه الشهري القادم ملف المرشح الجديد لمنصب الرئيس التنفيذي لشركة النصر الاستثمارية خلفًا للمستقيل حاتم بن طالب.

وأوضحت الرياضية أن رئيس النادي مسلي آل معمر يقود الشركة حاليًا وبشكل مؤقت برفقة فريق من القانونيين البريطانيين حتى تكليف رئيس جديد بالمنصب، ومن المقرر أن يتم خلال الاجتماع القادم لمجلس الإدارة دراسة ملفات المرشحين للاستقرار على أحدهم.

رونالدو يتلقى أول صدمة له في السعودية

نجم النصر لعب مباراة ممتازة أمام التعاون وصنع هدفي الفوز، لكنه رغم ذلك تلقى صدمة كبيرة من رابطة دوري المحترفين.

رغم تألقه ضد التعاون .. صدمة يتلقاها كريستيانو رونالدو من دوري روشن

النصر يرد على اتهامات الرشيدي

قضية النصر وعايد الرشيدي التي انفجرت الأسبوع الماضي تشهد أحداثًا جديدة.

النصر لعايد الرشيدي: تحاول تجييش الرأي العام ضدنا .. والأخير يجدد اتهاماته

مودريتش يُغلق باب الانتقال للنصر

نجم وسط ريال مدريد، لوكا مودريتش، ارتبط بالانضمام للنصر عقب التعاقد مع كريستيانو رونالدو، لكن لا يبدو أن ذلك سيحدث قريبًا.

محطمًا طموح النصر .. مودريتش يريد الاعتزال بقميص ريال مدريد

