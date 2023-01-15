أخبار النصر اليوم | صدمة أوسبينا وصدام البلطان وأكاديمية سعودية ترعى نجل رونالدو

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم الأحد 15 يناير 2023

Shahid

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار النصر السعودي اليوم الأحد، الموافق 15 من يناير 2023، وما يدور حول الفريق.

عودة دوري روشن السعودي.. تابعه على شاهد

مدة غياب أوسبينا

أعلن نادي النصر مدة غياب حارسه الكولومبي دافيد ىأوسبينا، الذي تعرض للإصابة أمس السبت، خلال مواجهة الشباب في الجولة الـ13 من دوري روشن.

وأوضح العالمي أن حارسه يعاني من إصابة بكسر في أحد عظام المرفق، ليغيب عن الملاعب لمدة ستة أسابيع.

بذلك يغيب أوسبينا عن مواجهات الاتفاق، الفتح، الوحدة، التعاون وضمك في دوري روشن، بالإضافة لمواجهة الاتحاد في كأس السوبر السعودي.

جارسيا يؤكد: رونالدو سيشارك أمام الاتفاق

أعلن رودي جارسيا؛ المدير الفني للنصر، مشاركة كريستيانو رونالدو بشكل رسمي في المباراة المقبلة أمام الاتفاق، ضمن الجولة الـ14 من دوري روشن، ليكون الظهور الرسمي الأول للدون بقميص العالمي.

تأكيدات جارسيا جاءت خلال المؤتمر الصحفي بالأمس، عقب مواجهة الشباب.

أنشيلوتي: رونالدو اتخذ القرار الأفضل

أشاد كارلو أنشيلوتي؛ المدير الفني لريال مدريد، أن كريستيانو رونالدو اتخذ القرار الصحيح بالانتقال للنصر، مشيدًا بالحالة النفسية للاعب حاليًا. (طالع التفاصيل)

رونالدو سيفشل مع النصر؟ ديربي الرياض كشف كل شيء

انتهى ديربي الرياض بين الشباب والنصر بالتعادل السلبي، ولم تقتنع جماهير الناديين بالمستوى والنتيجة، ولكن الشيء الإيجابي هو الكشف عن وضعية النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع العالمي، هل سينجح أم يفشل؟ (طالع التفاصيل)

بعد مانشستر يونايتد وريال مدريد .. حسم مستقبل نجل رونالدو في السعودية

بعد الكثير من اللغط خلال الفترة الماضية، عن مستقبل كريستيانو جونيور، نجل رونالدو لاعب نادي النصر، تم حسم الوجهة المقبلة لصاحب الـ12 عامًا. (طالع التفاصيل)

بعد إصابة أوسبينا .. أبو جبل يعلق: "أعوذ بالله أن أكون من الشامتين"

علق المصري محمد أبو جبل، حارس مرمى فريق البنك الأهلي، على الإصابة التي تعرض لها الكولومبي دافيد أوسبينا حارس مرمى النصر، خلال مباراة ديربي الرياض أمام الشباب. (طالع التفاصيل)

البلطان: "جمهور النصر معتاد على أبو بلاش .. والشباب ليس جمعية خيرية"

علق خالد البلطان رئيس نادي الشباب، على رفع أسعار تذاكر مباراة ديربي الرياض أمام النصر، وأيضًا عن مصادر دخل ناديه المالية ومقارنته بمنافسيه في بطولة دوري روشن للمحترفين. (طالع التفاصيل)

الانتقال للنصر أم الشباب؟ الكشف عن سبب تواجد تاوامبا في ديربي الرياض

تواجد النجم الكاميروني تاوامبا مهاجم نادي التعاون، في مدرجات ملعب مباراة ديربي الرياض، الذي جمع بين الشباب والنصر، بالجولة 13 ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين، وربط البعض بين تواجد تاوامبا في مباراة ديربي الرياض، واقترابه من الانضمام إلى الشباب أو النصر خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية. (طالع التفاصيل)

بعد أنباء اقتراب رحيله .. جارسيا يكشف سبب غياب أبو بكر في ديربي الرياض

كشف الفرنسي رودي جارسيا؛ المدير الفني لفريقنادي النصر، عن سبب عدم مشاركة النجم الكاميروني فينسنت أبو بكر، في مباراة الفريق أمام الشباب في ديربي الرياض. (طالع التفاصيل)

قبل "الجمهور أبو بلاش" .. نادي جاليات ولا يهمني إرضائكم وأبرز تصريحات البلطان ضد النصر

من أشهر العلاقات السيئة في الكرة السعودية، العلاقة التي جمعت خالد البلطان؛ رئيس نادي الشباب، بنادي النصر وجماهيره، والتي تدهورت في السنوات الأخيرة بشكل كبير. (طالع التفاصيل)

تاليسكا؟ الهلال يتحرك قانونيًا ضد لاعب أجنبي أساء له

كشفت تقارير صحفية، عن تحرك الإدارة القانونية بنادي الهلال برئاسة سلمان الغنام، بتقديم شكوى إلى لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد الكرة السعودي، ضد لاعب أجنبي أساء إلى الزعيم. (طالع التفاصيل)

Shahid