الانتقال للنصر أم الشباب؟ الكشف عن سبب تواجد تاوامبا في ديربي الرياض

أحمد رفعت
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Leandre Tawamba - taawon - duhail 7-4-2022The AFCCL Twitter
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هل نرى تاوامبا في فريق جديد؟

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تواجد النجم الكاميروني تاوامبا مهاجم نادي التعاون، في مدرجات ملعب مباراة ديربي الرياض، الذي جمع بين الشباب والنصر، بالجولة 13 ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين.

وربط البعض بين تواجد تاوامبا في مباراة ديربي الرياض، واقترابه من الانضمام إلى الشباب أو النصر خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

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وأشار موقع "الميدان الرياضي" إلى أن تاوامبا اقترب من الانضمام إلى نادي الشباب على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي، من أجل تعويض غياب المهاجم الجابوني آرون سالم بوبيندزا.

وكان الشباب قد أعلن في شهر ديسمبر الماضي، عن إصابة آرون سالم بقطع في أربطة مفصل القدم، وهو ما يعني غيابه عن الملاعب لمدة لن تقل عن شهرين.

ويعد تاوامبا من أفضل مهاجمي دوري روشن للمحترفين خلال الفترة الحالية، حيث لعب مع سكري القصيم 13 مباراة بجميع البطولات، وساهم في 5 أهداف، بتسجيله 4 وصناعة 1.

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