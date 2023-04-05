أخبار النصر اليوم | صحة ركلة جزاء لقاء العدالة .. وتحرك لوكا مودريتش

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 5 إبريل 2023

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 5 إبريل 2023.

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خاص | الوضع يتأزم ولوكا مودريتش فاض به الكيل من "صمت" ريال مدريد

رغم ترحيب النجم الكرواتي لوكا مودريتش بالبقاء في ريال مدريد، إلا أن النادي الإسباني لم يقم بأي اتصال رسمي به حتى الآن. "اقرأ التفاصيل"

رغم الخلافات بينهما .. رد مفاجئ من أندرسون تاليسكا حول منافسته لعبد الرزاق حمد الله

في واحدة من أفضل مبارياته في الموسم، قاد أندرسون تاليسكا؛ لاعب النصر السعودي، فريقه لتحقيق فوزًا كبيرًا بالأمس أمام العدالة بخماسية نظيفة، ضمن الجولة الـ22 من دوري روشن السعودي. "اقرأ التفاصيل"

صديق كريستيانو رونالدو بعد ثنائية العدالة: رحيله ضمن أحد أسوأ القرارات في التاريخ!

وصف الإعلامي البريطاني بيرس مورجان، رحيل كريستيانو رونالدو عن مانشستر يونايتد وقدوم فاوت فيخورست بدلًا منه بأحد أسوأ الصفقات في التاريخ. "اقرأ التفاصيل"

الجنون بكريستيانو .. نجم النصر الأسبق يلوم أيمن يحيى لإحرازه هدف بدلًا من رونالدو!

الجميع يتسابق لإحراز الأهداف بشكل طبيعي طالما أتيحت له الفرصة، لكن في نادي النصر السعودي أصبح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ قائد الفريق، هو الأساس، لدرجة أن يلوم أحدهم لاعبًا إذا أحرز دون تمرير الكرة للدون! "اقرأ التفاصيل"

لا تفوت إثارة دوري روشن السعودي المزيد من الأحداث الرياضية السعودية والعالمية .. تابع كل ذلك على شاهد

هل استحق النصر ركلة جزاء أمام العدالة؟

حسم الخبير التحكيمي جمال الغندور، الجدل المثار حول ركلة الجزاء التي تم احتسابها لفريق نادي النصر، خلال مباراته أمام العدالة، بالجولة 22 ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين.

الغندور أكد خلال برنامج "المنتصف" عبر شاشة الإخبارية، على أن قرار الحكم باحتساب ركلة الجزاء للنصر أمام العدالة كان صحيحًا.

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