رغم الخلافات بينهما .. رد مفاجئ من أندرسون تاليسكا حول منافسته لعبد الرزاق حمد الله

أندرسون تاليسكا سجل هدفين من أصل خمسة سجلها النصر أمام العدالة بالأمس

shahid

في واحدة من أفضل مبارياته في الموسم، قاد أندرسون تاليسكا؛ لاعب النصر السعودي، فريقه لتحقيق فوزًا كبيرًا بالأمس أمام العدالة بخماسية نظيفة، ضمن الجولة الـ22 من دوري روشن السعودي.

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البرازيلي سجل الهدف الثاني والرابع في المباراة، ليرفع رصيده من الأهداف في الموسم الجاري لـ16، متساويًا مع النيجيري أوديون إيجالو؛ مهاجم الهلال، ومتفوقًا على المغربي عبد الرزاق حمد الله؛ مهاجم الاتحاد، صاحب الـ15 هدفًا.

وبسؤاله عن منافسة إيجالو وحمد الله على لقب الهداف، علق البرازيلي، خلال تصريحاته لقناة "SSC": "هما لاعبان كبيران، كل لاعب يقوم بعمله، أما أنا فتركيزي على فريقي وليس صدارة هدافي الدوري، هدفي الأول انتصار الفريق ومن بعدها يأتي كل شيء".

إشادة تاليسكا بالمهاجم المغربي جاءت رغم الخلافات بينهما، إذ سبق وأن صرح البرازيلي أن المغربي كاد ليدفعه للرحيل عن العالمي عقب شهرين فقط من الانضمام له، لأنانيته المفرطة داخل الملعب وافتعاله للمشكلات في غرف خلع الملابس، قبل أن يفسخ النادي عقده.

جدير بالذكر أن النصر يحتل وصافة جدول ترتيب دوري روشن برصيد 52 نقطة، متأخرًا بفارق نقطة وحيدة عن الاتحاد؛ صاحب الصدارة.

Shahid